Nadia Comăneci, despre cazul medaliei Anei Bărbosu: Această prelungire a stării de incertitudine generează un șoc emoțional

Nadia Comăneci a de clarat, după decizia Tribunalului Federal Elvețian în cazul medaliei olimpice de bronz de la sol, obținută de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, că impactul emoțional major pe care această dispută juridică îl are asupra gimnastelor implicate.

Fosta mare campioană a atras atenția că prelungirea procedurilor și starea de incertitudine pun o presiune psihologică uriașă pe sportivele tinere, care ar trebui să se bucure de performanța lor, nu să fie prinse într-un conflict juridic de durată, după ce instanța elvețiană a admis parțial apelul formulat de partea americană și a trimis cazul spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

„Înțeleg ca este o etapă procedurală menită să asigure o analiză riguroasă a tuturor faptelor. Dincolo de aspectele tehnice, principala mea preocupare rămâne impactul profund asupra sportivelor. Această prelungire a stării de incertitudine generează un șoc emoțional și o presiune psihologică uriașă asupra celor trei gimnaste implicate. Este regretabil că, după un efort sportiv colosal, tinerele gimnaste sunt obligate să treacă prin acest carusel al emoțiilor, în loc să se bucure de performanța obținută. Din respect pentru sănătatea lor mentală și pentru valorile sportului, este esențial ca acest proces să se soluționeze într-un mod care să restabilească echilibrul și liniștea lor sufletească”, declară Nadia Comăneci.

Avocatul Sabin Gherdan, care o reprezintă pe gimnasta Ana Bărbosu, a anunțat că dosarul disputelor din gimnastica olimpică va reveni în atenția Tribunalul de Arbitraj Sportiv, după o decizie pronunțată de Tribunalul Federal Elvețian. Instanța elvețiană a analizat mai multe căi de atac formulate în urma hotărârilor luate în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris și a stabilit că anumite aspecte trebuie reexaminate, din cauza unor probleme de procedură apărute în fața forului arbitral. Eu tre’ să vorbesc cu Nicușor și cu Ilie. E și varianta Voineag. Stenograme din dosarul avocatei Georgescu România a anulat peste 160.000 de cărți de identitate. Două treimi aparțin românilor născuți în Republica Moldova Decizia vizează cererile formulate de Jordan Chiles și de USA Gymnastics, care au solicitat revizuirea hotărârilor TAS. Tribunalul Federal Elvețian a respins recursurile depuse de sportiva americană, precum și de Sabrina Maneca Voinea, menținând însă deschisă posibilitatea unei reanalizări limitate a cauzei la nivelul Tribunalului de Arbitraj Sportiv, exclusiv pe anumite chestiuni procedurale. Concret, instanța supremă elvețiană a constatat existența unor nereguli legate de modul de notificare și de desfășurare a procedurii în fața TAS, motiv pentru care a dispus retrimiterea parțială a dosarului. Rejudecarea nu va viza fondul competiției, ci doar admisibilitatea și valoarea probatorie a unei înregistrări depuse de partea americană după închiderea dezbaterilor. Cazul se întoarce astfel la TAS pentru o analiză strict delimitată, într-un demers care menține tensiunea juridică în jurul uneia dintre cele mai controversate dispute de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Pentru Digi Sport, Sabin Gherdan a explicat că situația medaliei nu este definitiv închisă. „În momentul de faţă, medalia de bronz se află în continuare în dispută la TAS. Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles, se rejudecă la TAS prin analiza admisibilităţii. Ei au depus nişte înregistrări, pe care Tribunalul Federal Elveţian l-a recunoscut ca fiind un calup de înregistrări. Se va pune în balanţă cu problemele existente la dosar. Dacă se va respinge, practic se va confirma hotărârea TAS-ului”, a declarat avocatul.

Întrebat dacă există o posibilitate reală ca Ana Bărbosu să rămână medaliată cu bronz, acesta a răspuns fără echivoc: „Da, categoric”.