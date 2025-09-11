Social

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie a anunțat descoperirea unui monument de tip hipogeu în Dobrogea

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie a anunțat descoperirea unui monument de tip hipogeu în DobrogeaMuzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Sursa foto: Facebook/Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa a anunţat descoperirea unui monument de tip hipogeu în Dobrogea, unic prin planul său arhitectural. „Monumentul reprezintă o descoperire unicat în zona Dobrogei, remarcându-se prin arhitectura și tehnica de construcție”, a anunțat muzeul, într-o postare pe Facebook.

Monument de tip hipogeu, unic în Dobrogea

Noul complex funerar de tip hipogeu se află în necropola romană târzie, din secolele IV-V, aflată la nord-vest de zidurile oraşului antic Tomis. Construcţia are un plan în formă de cruce şi cuprinde trei camere boltite, fiecare având o înălţime de peste doi metri.

Monumentul reprezintă o descoperire unică în Dobrogea, evidențiindu-se prin arhitectura şi tehnica de construcţie, care amintesc de mormintele din catacombe, prevăzute cu nişe pentru depunerea defuncţilor, denumite arcosolia.

„Monumentul reprezintă o descoperire unicat în zona Dobrogei, remarcându-se prin arhitectura și tehnica de construcție ce amintesc de mormintele din catacombe, prevăzute cu nișe pentru depunerea defuncților (cunoscute sub denumirea de arcosolia).”, a anunțat muzeul.

Ambasadorul Rusiei în România, convocat de MAE. Problema care i s-a pus în vedere
Ambasadorul Rusiei în România, convocat de MAE. Problema care i s-a pus în vedere
Marea dorință a lui David Popovici, de ziua lui. Cine i-o poate îndeplini
Marea dorință a lui David Popovici, de ziua lui. Cine i-o poate îndeplini

Pereţii interiori păstrează o tencuială de mortar decorată cu figuri, ale căror semnificaţii sunt încă în curs de interpretare.

Monumentul, din a doua jumătate a secolului al IV-lea

Monumentul a fost datat cu certitudine în a doua jumătate a secolului al IV-lea, pe baza artefactelor descoperite până acum, inclusiv monedele împăraţilor Constantius II şi Valens.

Monument de tip hypogeu din Dobrogea

Monument de tip hypogeu din Dobrogea. Sursa foto: Facebook/Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Cercetările se vor încheia în zilele următoare, după care vor fi propuse intervenţii urgente pentru consolidarea zidurilor boltite şi acoperirea provizorie a monumentului, până la realizarea unui proiect de conservare şi punere în valoare aprobat de Ministerul Culturii.

Vor fi prezentate mai multe detalii despre monumentul descoperit

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a anunțat organizarea unei conferințe de presă în care vor fi prezentate detalii despre monumentul descoperit. Reprezentanții muzeului au precizat că, în timpul evenimentului, vor fi prezentate și alte rezultate recente ale cercetărilor arheologice desfășurate de specialiștii instituției.

Conferința va avea loc vineri, 12 septembrie, începând cu ora 10:30, în Sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța.

La conferință vor participa cercetătorul dr. Constantin Băjenaru, coordonatorul cercetării arheologice, împreună cu conducerea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, reprezentanți ai Consiliului Județean Constanța și ai Direcției Județene pentru Cultură Constanța din cadrul Ministerului Culturii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:47 - Raport de la Curtea de Conturi. Cinci sportivi români, morți, primeau rente viagere
23:42 - Ambasadorul Rusiei în România, convocat de MAE. Problema care i s-a pus în vedere
23:38 - Ciprian Ciucu nu înțelege tactica PSD. Social-democrații nu vor alegeri în această perioadă
23:27 - Benjamin Netanyahu, mesaj de ultimă oră. Nu va exista un stat palestinian
23:17 - Ministrul de Finanțe, la Washington. România caută investitori în SUA
23:12 - Nu a mai suportat ruşinea. Antrenorul echipei naţionale de fotbal a Republiicii Moldova şi-a dat demisia

HAI România!

România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți
Dacă nu merge clonarea, poate merge împăierea câtorva politicieni
Dacă nu merge clonarea, poate merge împăierea câtorva politicieni

Proiecte speciale