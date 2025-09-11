Social Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie a anunțat descoperirea unui monument de tip hipogeu în Dobrogea







Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa a anunţat descoperirea unui monument de tip hipogeu în Dobrogea, unic prin planul său arhitectural. „Monumentul reprezintă o descoperire unicat în zona Dobrogei, remarcându-se prin arhitectura și tehnica de construcție”, a anunțat muzeul, într-o postare pe Facebook.

Noul complex funerar de tip hipogeu se află în necropola romană târzie, din secolele IV-V, aflată la nord-vest de zidurile oraşului antic Tomis. Construcţia are un plan în formă de cruce şi cuprinde trei camere boltite, fiecare având o înălţime de peste doi metri.

Monumentul reprezintă o descoperire unică în Dobrogea, evidențiindu-se prin arhitectura şi tehnica de construcţie, care amintesc de mormintele din catacombe, prevăzute cu nişe pentru depunerea defuncţilor, denumite arcosolia.

Pereţii interiori păstrează o tencuială de mortar decorată cu figuri, ale căror semnificaţii sunt încă în curs de interpretare.

Monumentul a fost datat cu certitudine în a doua jumătate a secolului al IV-lea, pe baza artefactelor descoperite până acum, inclusiv monedele împăraţilor Constantius II şi Valens.

Cercetările se vor încheia în zilele următoare, după care vor fi propuse intervenţii urgente pentru consolidarea zidurilor boltite şi acoperirea provizorie a monumentului, până la realizarea unui proiect de conservare şi punere în valoare aprobat de Ministerul Culturii.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a anunțat organizarea unei conferințe de presă în care vor fi prezentate detalii despre monumentul descoperit. Reprezentanții muzeului au precizat că, în timpul evenimentului, vor fi prezentate și alte rezultate recente ale cercetărilor arheologice desfășurate de specialiștii instituției.

Conferința va avea loc vineri, 12 septembrie, începând cu ora 10:30, în Sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța.

La conferință vor participa cercetătorul dr. Constantin Băjenaru, coordonatorul cercetării arheologice, împreună cu conducerea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, reprezentanți ai Consiliului Județean Constanța și ai Direcției Județene pentru Cultură Constanța din cadrul Ministerului Culturii.