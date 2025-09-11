Social

Ministerul Apărării s-a alăturat inițiativei „Remember the Sky”: 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, joi, că s-a alăturat campaniei internaționale „Remember the Sky”, organizată de National September 11 Memorial & Museum, pentru a marca 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

În  această inițiativă de comemorare, instituția a publicat pe rețelele de socializare o imagine cu cerul, gest simbolic solicitat de organizatori pentru a păstra vie amintirea evenimentelor tragice și a celor care și-au pierdut viața în urma atacurilor.

„Astăzi se împlinesc 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Ne-am alăturat astăzi iniţiativei „Remember the Sky”, un omagiu digital din partea National September 11 Memorial & Museum în onoarea celor pe care i-am pierdut şi a rezistenţei care a urmat”, se arată în comunicatul emis de către mapn.ro

Ministerului Apărării a mai subliniat faptul că această campanie are scopul de a menține vie memoria colectivă și de a transmite mai departe povestea acelor evenimente tragice generațiilor viitoare.

Mesajul transmis de National September 11 Memorial & Museum

National September 11 Memorial & Museum dedicat evenimentului din New York lansează un apel simbolic adresat publicului din întreaga lume. Organizatorii îi invită pe oameni să marcheze această zi printr-un gest simplu, dar încărcat de semnificație: fotografierea cerului, oriunde s-ar afla, și distribuirea imaginii pe rețelele sociale cu eticheta muzeului și hashtagurile #neverforget911 și #rememberthesky.

În contextul comemorării atacurilor din 11 septembrie 2001, organizatorii au anunțat că inițiativa lor este inspirată de imaginea cerului senin care a dominat New York-ul și restul Statelor Unite în acea dimineață tragică. Totodată, demersul evocă lucrarea artistică semnată de Spencer Finch, expusă la Muzeul Memorial 9/11.

Intitulată „Trying to Remember the Color of the Sky on That September Morning”, lucrarea cuprinde 2.983 de acuarele, fiecare reprezentând o nuanță diferită de albastru, „, un omagiu adus pierderii colective şi individualităţii fiecăruia dintre cei care ne-au părăsit prea devreme”.

