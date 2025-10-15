Muntele Lewotobi din Indonezia a erupt din nou. Localnicii, obligați să evacueze

Muntele Lewotobi Laki-laki din Indonezia a erupt din nou miercuri, aruncând cenușă vulcanică la peste 10 kilometri în atmosferă și determinând autoritățile să ridice nivelul de alertă la cel mai înalt grad. Eruperea muntelui confirmată de Agenția Geologică a țării, a declanșat evacuări de urgență în satele din apropiere, într-o zonă cuprinsă între șase și șapte kilometri în jurul craterului, potrivit Reuters.

Potrivit Agenției Geologice a Indoneziei, Muntele Lewotobi Laki-laki a erupt miercuri la ora locală 1:35, expulzând cenușă vulcanică într-o coloană care a ajuns la 10 kilometri deasupra nivelului mării. Erupția a durat aproximativ nouă minute, iar o altă explozie fusese înregistrată cu doar două ore înainte, aruncând cenușă la nouă kilometri.

”Persoanele care locuiesc în apropierea vulcanului trebuie să fie conştiente de potenţialul flux de noroi vulcanic în cazul în care vor avea loc ploi abundente”, a explicat Wafid.

Autoritățile au decis marți seară să ridice alerta la nivelul maxim după „o creștere semnificativă a activității vulcanului” observată încă de luni, potrivit șefului agenției, Muhammad Wafid.

Muhamad Wafid a avertizat locuitorii asupra riscului apariției fluxurilor de noroi vulcanic (lahare) în cazul ploilor torențiale și a subliniat că o zonă de șase până la șapte kilometri în jurul craterului trebuie evacuată complet. Wafid a adăugat că activitatea Muntelui Lewotobi Laki-laki s-a intensificat în ultimele luni, iar monitorizările arată o presiune constantă în camera magmatică a vulcanului.

După erupția de miercuri, zeci de familii din satele apropiate au fost evacuate preventiv, a declarat Avelina Manggota Hallan, reprezentant al agenției locale de atenuare a dezastrelor. Majoritatea locuitorilor părăsiseră deja zona după erupția din noiembrie 2024, care a provocat moartea a zece persoane și a distrus mii de locuințe. Hallan a menționat că autoritățile oferă adăposturi temporare și asistență medicală celor evacuați.

Aeroportul Fransiskus Xaverius Seda din Maumere a fost închis temporar până joi, din cauza vizibilității reduse și a riscului ca cenușa să afecteze motoarele avioanelor. Zborurile către și dinspre insula turistică Bali au fost, de asemenea, redirecționate sau amânate. Companiile aeriene au primit avertismente privind traseele de zbor din estul Indoneziei.

Indonezia, țară aflată pe celebra „Centură de Foc a Pacificului”, este casă a peste 120 de vulcani activi, ceea ce o face una dintre cele mai expuse regiuni din lume la cutremure și erupții vulcanice.