Motivul bizar pentru care cosmonauții ruși iau pistoale cu ei în spațiu

Revenirea și aterizarea pe pământ sunt procese dificile din cauza forțelor enorme la care este supus vehiculul atunci când atinge atmosfera terestră. Cu o viteză de reintrare de aproape 25.000 de kilometri pe oră, cea mai mică defecțiune a motorului poate schimba traiectoria și îi poate face pe cosmonauți să aterizeze la sute de kilometri distanță de curs.

Mare parte din Rusia este un pustiu dezolant, unde operațiunile de salvare ar putea dura zile întregi. Așteptarea ar însemna pentru cosmonauți nu numai că vor trebui să lupte cu frigul, ci și cu urșii și lupii.

În 1965, cosmonauții Pavel Beleaev și Alexei Leonov, în timp ce se întorceau de la o misiune de succes Voskhod 2, nava lor spațială a deviat de la curs și a aterizat în pădurile Siberiei, la aproximativ 350 de kilometri de zona de aterizare planificată.

Leonov și Beleaev erau conștienți că vor petrece noaptea singuri în taigaua siberiană, unde se vor întâlni cu urși și lupi. Pentru protecție, cosmonauții aveau un pistol semiautomat de 9 mm, dar Leonov era conștient că arma de foc era insuficientă împotriva unui urs de 500 de kilograme.

Mai târziu, a fost introdus în trusă pistolul TP-82

Deși astronauții nu au fost atacați de urși, această experiență i-a determinat să pledeze pentru includerea în trusa lor a unui pistol de supraviețuire conceput special pentru misiunile spațiale. Rezultatul a fost TP-82, cunoscut și sub numele de TOZ-82.

Pistolul TP-82 era o armă cu trei țevi care folosea două calibre diferite. Cele două țevi superioare foloseau muniție specială de 12,5×70 mm, numită și calibru 40.

Țeava inferioară folosea muniție de 5,45×39 mm, care era folosită și de pușca de asalt Kalașnikov AK-74. În plus, avea o parte detașabilă care servea și ca maceta și era prevăzută cu o teacă de pânză.

Pe lângă gloanțe și alice, TP-82 putea, de asemenea, să tragă rachete de semnalizare pentru a chema ajutoare.

Tp-82, echipament standard din 1986 până în 2006

Tp-82 a fost un echipament standard de supraviețuire în misiunile spațiale sovietice și rusești din 1986 până în 2006. De asemenea, arma a fost furnizată unor unități ale Forțelor Aeriene Sovietice, probabil pentru echipajele care operează deasupra unor regiuni deosebit de periculoase.

Chiar și astronauții de la NASA s-au antrenat cu TP-82 în timpul unui exercițiu în Marea Neagră, unde au tras de pe o navă.

„A fost uimitor câte sticle de vin, bere și vodcă a găsit echipajul navei pentru a trage în noi. Am aruncat sticlele cât de departe am putut, probabil la 20 sau 30 de metri, și apoi am tras în ele. A fost relativ ușor de nimerit de la primele lovituri”, a declarat astronautul Jim Voss, notează Incredibila.ro.