Moscova și Sankt Petersburg, vizate de drone. Aeroporturi blocate și zboruri întârziate

Moscova și Sankt Petersburg, vizate de drone. Aeroporturi blocate și zboruri întârziate
Apărarea antiaeriană a Rusiei a interceptat sâmbătă o dronă care se îndrepta spre Moscova. Primarul capitalei, Serghei Sobianin, a anunțat pe Telegram că fragmentele descoperite la sol sunt analizate de specialiști pentru a stabili detalii despre atac. Incidentul a generat alertă și a afectat operațiunile din spațiul aerian al orașului.

Sankt Petersburg și alte aeroporturi au fost afectate

Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg și-a suspendat temporar activitatea, iar zeci de zboruri au fost amânate sau anulate. Mai multe aeroporturi din centrul Rusiei – inclusiv cele din Izhevsk, Nijni Novgorod, Samara, Penza, Tambov și Ulyanovsk – au oprit operațiunile din motive de siguranță, conform agenției de transport aerian Rosaviatsia.

Ministerul Apărării a raportat că unitățile de apărare aeriană au distrus 32 de drone într-un interval de trei ore, în diverse zone din centrul țării. Acțiunile au fost concentrate pentru protejarea spațiului aerian și prevenirea incidentelor în zonele populate și industriale.

Alertă în regiunea Leningrad

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a declarat că o dronă a fost doborâtă în districtul Tosno, iar alte trei drone au fost eliminate în aceeași zonă, alături de câte una în orașele Kirishi și Gatchina. Oficialul a avertizat locuitorii să evite zonele industriale, sediile companiilor și spațiile publice, și a ordonat tuturor serviciilor să rămână în stare de alertă maximă.

Drone distruse în Sankt Petersburg

Guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Alexander Beglov, a precizat că o dronă a fost doborâtă în districtul Pushkino, la o distanță sigură de clădirile rezidențiale. Ulterior, o altă dronă a fost distrusă în districtul Krasnoselsky.  Autoritățile ruse au menținut un nivel ridicat de alertă în zonele afectate, monitorizând atent spațiul aerian pentru prevenirea altor incidente și protejarea infrastructurii critice. Aeroporturile rămân în stare de alertă și ajustează programul zborurilor în funcție de evoluția situației.

