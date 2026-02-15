Moment emoționant în Championship: Edoardo Bove a revenit pe teren după stopul cardiac

Mijlocașul italian Edoardo Bove a revenit pe teren sâmbătă, într-un meci din Championship, pentru prima apariție oficială după incidentul medical care i-a întrerupt cariera, potrivit Fotball Italia.

Fotbalistul de 23 de ani a evoluat pentru Watford în partida încheiată la egalitate, 2-2, împotriva formației Preston North End, marcând astfel un moment important în parcursul său sportiv.

Edoardo Bove a intrat pe teren în minutul 86, sub culorile echipei Watford, contribuind la menținerea rezultatului de egalitate. A fost prima sa apariție într-un meci oficial după stopul cardiac suferit în decembrie 2024, în timpul unei partide disputate în Italia.

Revenirea sa vine la aproximativ 14 luni de la momentul în care jucătorul s-a prăbușit pe teren, incident care a dus la întreruperea definitivă a meciului. Episodul medical a generat îngrijorare în lumea fotbalului, iar recuperarea sportivului a fost atent monitorizată.

După partida din Championship, Bove a transmis un mesaj public prin intermediul clubului Watford. Fotbalistul a subliniat sprijinul primit în perioada de recuperare:

„Sunt foarte recunoscător faţă de staff şi club, care mi-au oferit această oportunitate. Sunt foarte fericit să fiu aici”, a declarat el într-un comunicat publicat de club după meci.

Mijlocașul a vorbit și despre dificultățile întâmpinate după incidentul medical, descriind impactul emoțional al perioadei de pauză:

„Sincer, la început nu mă uitam la fotbal. Chiar şi văzând copiii jucând fotbal mă enerva puţin!”

Ulterior, jucătorul a făcut referire la susținerea primită din partea publicului și a comunității sportive:

„Am spus întotdeauna că nu m-am simţit niciodată singur şi că această forţă emanată de oameni din întreaga lume mi-a permis să fiu aici. Vreau să le mulţumesc.”

Edoardo Bove s-a prăbușit în timpul unui meci disputat în Serie A, între Fiorentina și Inter Milano. Partida a fost oprită definitiv, iar jucătorul a fost transportat de urgență la spital.

În urma evaluărilor medicale, Bove a suferit implantarea unui defibrilator cardiac, procedură standard în astfel de situații.

Conform reglementărilor medicale și sportive din Italia, prezența unui astfel de dispozitiv interzice continuarea activității competiționale în campionatul intern.

Această situație a dus la încheierea contractului său și la imposibilitatea de a-și continua cariera în țara natală.

Fără contract după perioada de recuperare, mijlocașul italian a semnat cu Watford la sfârșitul lunii ianuarie 2026. Mutarea în Championship i-a oferit posibilitatea de a reveni în fotbalul profesionist, într-un campionat ale cărui reglementări permit evoluția sportivilor cu defibrilator cardiac implantat, în condiții medicale atent controlate.

Debutul său pentru Watford, chiar dacă limitat la câteva minute, reprezintă reluarea oficială a activității competiționale după o perioadă marcată de recuperare fizică și adaptare medicală.

Meciul dintre Watford și Preston North End s-a încheiat cu scorul de 2-2, rezultat care menține ambele echipe în lupta pentru obiectivele sezonului din Championship. Introducerea lui Bove pe final de partidă a fost primită cu interes de suporteri și comentatori, fiind considerată o revenire notabilă din punct de vedere sportiv.