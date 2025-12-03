Miță de la Bere Gratis povestește întâlnirea de neuitat cu Artan: „Un om unicat prin felul său de a face artă”. Exclusiv

Adrian Pleșca, cunoscut în lumea muzicală drept Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a încetat din viață marți, 2 decembrie 2025.

Vestea a fost confirmată de apropiați, iar trupa Partizan a publicat un scurt mesaj de condoleanțe pe pagina oficială de Facebook.

Miță de la Bere Gratis (Mihai Georgescu), solistul uneia dintre cele mai cunoscute formații pop-rock din România, a povestit în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei despre concertul aniversar de 15 ani din anul 2014, moment în care a cântat pe scenă alături de Adrian Pleșca.

„L-am invitat pe Adrian la un concert, la concertul nostru aniversar. Și a venit cu mare plăcere. A fost un moment foarte, foarte simpatic, plin de bucurie. Iar publicul a fost foarte încântat să-l vadă și să-l asculte”, a declarat artistul.

Miță de la Bere Gratis spune că Adrian Pleșca era, în viziunea sa, „un personaj, un personaj când animat, când hollywoodian”. El îl caracterizează pe Artan ca un „om unicat prin felul său de a fi și prin felul său de a face artă, o lua ca pe o joacă, se bucura, se distra. Așa am văzut eu lucrurile”, a subliniat solistul.

„Vestea morții sale, a unui mare artist, a fost un șoc”, adaugă artistul. „Eram la repetiții când am aflat și mi-au scris colegii despre vestea asta tristă”, povestește el.

Solistul a mai declarat apoi că trupa Bere Gratis, în timpul concertului aniversar, a dedicat o piesă în onoarea colegilor lor de de branșă care nu mai sunt printre noi.

„Și ne-am dat seama că, pe parcursul întregului cântec, am ocupat ecranul cu fotografii, trei minute și jumate am pus poze, ceea ce e foarte trist”, a mărturisit Miță de la Bere Gratis.

Timpuri Noi și Partizan sunt două trupe care au lăsat publicului piese remarcabile ce au marcat perioade diferite ale muzicii românești. Adrian Pleșca fondat Timpuri Noi la începutul anilor ’80, formație care a devenit emblematică pentru scena alternativă din acea perioadă.

Cu Partizan, Artanu a obținut succes comercial mai larg, iar piesa „Fata mea” a devenit una dintre cele mai cunoscute ale formației.