Artan, omagiat de zeci de muzicieni. Imagini emoționante de la concertul tribut

Artan, omagiat de zeci de muzicieni. Imagini emoționante de la concertul tributArtan / sursa foto: Facebook
Concertul-tribut dedicat lui Adrian Pleșca (Artan), una dintre figurile definitorii ale rock-ului românesc, a avut loc pe 17 decembrieși s-a transformat într-un eveniment de amploare, cu o încărcătură emoțională puternică. Din cauza cererii foarte mare de bilete, organizatorii au mutat evenimentul de la clubul Quantic la Arene Romane.

Imagini emoționante de la concertul în memoria lui Artan

Sute de fani, prieteni și colegi de scenă s-au adunat pentru a-l comemora pe artistul care a marcat decisiv muzica alternativă românească. Pe rețelele sociale au apărut rapid filmări și fotografii emoționante, surprinse atât din public, cât și din culise.

Pe scenă a urcat formația Partizan, fondată de Artan alături de Răzvan Moldovan, alături de numeroși invitați care au cântat în memoria sa. Printre artiștii care au susținut momente speciale s-au numărat Adrian Despot, Robin Proca, Laura Brăt, Bogdan Simion, Zoltan Andras, Mircea Florian, Mihai Iordache, DJ Vasile, Vlase, Chimie, Daniel Boiangiu, Corina Sucarov, Gălăgie, Muscone, Bebea, Electroputere, Gaby Molotov, dar și alți colaboratori apropiați ai lui Artan.

O seară de neuitat

Repertoriul serii a inclus piese emblematice din cariera artistului, interpretate de muzicieni care i-au fost prieteni și parteneri de creație. DJ Vasile a completat atmosfera cu seturi electro-balcanice, iar Mircea Florian, considerat un pionier al muzicii electronice românești, a adus o dimensiune experimentală concertului, urcând pe scenă alături de Partizan.

Organizat de Trei Bețivi, concertul a fost conceput ca un omagiu pentru Artan, combinând muzica, ironia, comedia și parodia socială care l-au consacrat. Seara de la Arene Romane a confirmat impactul profund pe care artistul l-a avut asupra mai multor generații de muzicieni și ascultători.

Artan a murit în urma unui AVC

Adrian Pleșca (Artan) a fost fondatorul trupei Timpuri Noi, alături de Răzvan Moldovan și Dan Iliescu, formație apărută în 1982 și considerată prima trupă alternativă românească. În ciuda cenzurii din perioada comunistă, Timpuri Noi a deschis drumul rock-ului underground autohton.

În 2001, Artan a pus bazele Partizan, proiect gândit ca o reacție la superficialitatea artistică a vremii. Artistul a murit la vârsta de 64 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. El a murit pe 2 decembrie în urma unui AVC.

