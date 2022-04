Misterioasa moarte a unui mare fotbalist român! Motivul pentru care ar fi fost lichidat de Securitate

Una dintre marile drame ale fotbalului românesc rămâne moartea lui Dan Coe. Fotbalist care s-a născut în 1941, la București, și a decedat în condiții misterioase, în RFG, la Koln, în 1981.

Dan Coe a fost campion cu Rapid în anul 1967

Este un reper în istoria clubului Rapid, pentru că a făcut parte din formația care a dus pentru prima dată titlul în Giulești, în anul 1967. De asemenea, fundașul central a jucat pentru echipa națională de 41 de ori și a marcat două goluri. Dan Coe a fost unul dintre primii fotbaliști care au jucat în afara granițelor țării. Internaționalul român a trecut pe la Royal Antwerp, timp de două sezoane, între 1971 – 1973.

Revenit în țară, își încheie cariera la FC Galați (1973 – 1975). Rapidistul fuge în RFG în jurul anului 1980, datele nefiind foarte exacte. La data de 19 octombrie, Coe este găsit mort, la locuința sa din orașul Koln. Administratorul clădirii îl descoperă spânzurat, în fața ușii, de clanță. Aceasta a rămas varianta oficială a morții fostului fotbalist, neacceptată de opinia publică din România. Nici criminaliștii nu au crezut în varianta sinuciderii.

Dan Coe era un tip slobod la gură, fapt care este posibil să-l fi fost fatal în cele din urmă. Era critic cu sistemul ceaușist și ceruse azil politic în RFG. Acolo unde vorbise și la Europa Liberă. Varianta neoficială, cea fără acoperire, vorbește despre o lichidare a lui Dan Coe. Acțiunea fiind pusă în practică de temuta Securitate ceaușistă.

Marcel Răducanu și Rică Răducanu nu cred în sinucidere

Marcel Răducanu, fost mare internațional român, a rămas și el în RFG, în 1981, în timpul unui turneu efectuat cu echipa sa, Steaua. S-a întâlnit cu Dan Coe, cu puțin timp înainte ca rapidistul să moară. Fostul mijlocaș al celor de la Borussia Dortmund nu are dubii atunci când vine vorba despre tragedia respectivă.

„Eu am fost acolo cu o săptămână înainte să se omoare, am jucat cu el. L-au găsit mort, dar spânzurat de clanța ușii. Cum? La un metru și 90? Cum? L-am văzut, da, era ok, era perfect. A ciripit prea mult”, a spus Marcel Răducanu la Digi Sport.

Pe când Marcel Răducanu n-a făcut chestia asta.

Prieten și coechipier al lui Dan Coe, la Rapid, Rică Răducanu susținea și el, anul trecut, teoria lichidării. „Dan Coe s-a prăpădit foarte repede. Cred că a fost un amestec, ceva. Pe timpurile alea… El a fugit în Germania. Și am înțeles că a vorbit la Europa Liberă. Și ăștia l-au lucrat. E puțin probabil ca Dan Coe, cum era el solid, să-și ia viața singur”, spunea fostul portar în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro.