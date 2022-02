Gigi Becali e în extaz. A dat lovitura cu FCSB. Fotbalistul la care visează de 20 de ani

Echipa de fotbal FCSB a ajuns la înțelegere cu moldovenii de la FC Botoşani pentru transferul lui Malcom Edjouma. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a clubului bucureștean și a fost confirmat de patronul Gigi Becali. În vârstă de 25 de ani, mijlocașul francez a semnat contractul şi va purta tricoul cu numărul 18. Acesta va începe pregătirile cu noua echipă, sub comanda antrenorului Anton Petrea, începând cu 11 februarie.

„Bine ai venit, Malcom Edjouma! FCSB anunță că a ajuns la un acord cu Fotbal Club Botoșani pentru transferul lui Malcom Edjouma. Mijlocașul francez în vârstă de 25 de ani a semnat deja contractul și va purta tricoul cu numărul 18. De asemenea, acesta se va pregăti sub comanda lui Anton Petrea începând cu 11 februarie”, au anunțat reprezentanții FCSB.

Pentru a-l aduce pe Malcom Edjouma, FCSB va plăti clubului din Botoșani suma de 330.000 de euro și, în plus, îl va ceda până în vară, la finalul sezonului actual, pe Denis Haruț.

Gigi Becali este entuziasmat

Patronul FCSB, Gigi Becali, s-a declarat entuziasmat de transferul mijlocaşului Malcom Edjouma. Într-o intervenție televizată, el a declarat că nu a fost niciodată mai bucuros de un transfer.

„Nu am fost niciodată atât de bucuros de un transfer, ca de transferul ăsta. De ce? Pentru că am visat de 20 de ani un jucător, un mijlocaş închizător care să urce cu mingea la picior, să dribleze, am visat un jucător d-ăsta şi nu l-am găsit niciodată. (…) E greu să joci în faţa lui ăsta. Dacă el e închizător şi dă goluri, zici că e atacant, joacă orice. Niciodată nu am vrut atât de mult un jucător! Niciodată nu am avut atâtea emoţii până să fie semnătura gata! Nici acum nu-mi vine să cred că un jucător ca ăsta, la 26 de ani, nu l-a văzut nimeni şi a ajuns la mine! Nu-mi vine să cred!”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

Cartea de vizită a lui Edjouma

Malcom Sylas Edjouma Laoauri s-a născut la 8 octombrie 1996, în Toulouse, şi a început să joace fotbal profesionist la Toulouse FC. De aici s-a transferat la FC Lorient și a fost împrumutat la mai multe echipe din ligile inferioare franceze. Începând din ianuarie 2020 a ajuns în România, la FC Viitorul Constanţa.

În vara acelui an a semnat cu belgienii de la Roeselare, iar în 2021 a revenit în România, la FC Botoşani. Pentru moldoveni a evoluat în 21 de meciuri oficiale și a reușit să să înscrie de 4 ori.