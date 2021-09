Ianis Hagi face subiectul celui mai dezbătut transfer al momentului. Devine cel mai scump jucător roman

Ianis Hagi (22 de ani) ar fi intrat în atenția lui Jose Mourinho. Internaționalul român, mijlocaș la Glasgow Rangers, în Scoția, ar fi dorit de tehnicianul celor de la AS Roma și ar putea evolua în Serie A. Pentru transferul lui Ianis, gruparea din Capitala Italiei ar fi dispusă să plătească 20 de milioane de euro, conform celor de la sport.ro.

Jose Mourinho ar fi pus ochii pe internaționalul român, Ianis Hagi

Mijlocașul ofensiv a trecut peste o perioadă dificilă, în care a suferit după ce s-a infectat cu coronavirus și a revenit la gruparea scoțiană în partida cu Livingston FC din Cupa Ligii.

Ianis Hagi ar fi devenit o prioritate pentru antrenorul Jose Mourinho, după cum titrează sursa citată. În cele 65 de meciuri disputate pentru Glasgow Rangers, Hagi a marcat 13 goluri și a dat 19 pase decisive, iar cota românului este de 6.5 milioane de euro, potrivit transfermarkt. În această vară, AS Roma a cheltuit aproape 100 de milioane de euro pentru jucători precum Tammy Abraham, Eldor Shomurodov, Matias Vina, Rui Patricio sau Bryan Reynolds, și a renunțat la nume importante din ultimii ani: Pau Lopez, Cengiz Under, Bruno Peres, Edin Dzeko sau Pedro.

Ar putea să devină cel mai scump fotbalist din istorie

Dacă transferul mijlocașului de la Glasgow Rangers se va concretiza, iar AS Roma va achita scoțienilor suma de 20 de milioane de euro, Hagi junior ar deveni cel mai scump fotbalist din istorie. El i-ar depăși astfel pe Adrian Mutu și Cristian Chivu, achiziționați de Chelsea în 2003, pentru 19 milioane de euro, respectiv de AS Roma în același an, pentru suma de 18 milioane de euro.

Și Lazio, marea rivală a celor de la AS Roma ar fi fost interesată de Ianis Hagi, în urmă cu câteva luni, dar discuțiile au căzut, pentru că cei de la Rangers au cerut o sumă prea mare de bani.