Selecționerul Bogdan Lobonț, criticat dur de un fost coechipier de la echipa națională. Un eșec al României a declanșat iureșul

Naționala Under 20 a României a fost învinsă, joi, acasă, de reprezentativa similară a Norvegiei, cu scorul de 1-2. Meciul amical s-a disputat la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”. „Tricolorii” au deschis scorul prin Anton (28), nordicii au revenit după reușitele lui Nordas 57 și Ostrom 66.

Critici primite de Bogdan Lobonț de la Bogdan Stelea

După meci, Bogdan Stelea, fost internațional român, l-a criticat pe Bogdan Lobonț, selecționerul naționalei Under 20. „Lăsați-mă cu cotele și diferența de valoare. Generația noastră era sub Anglia și i-am rupt! Mi s-a părut că Lobonț a venit pregătit după meci să găsească scuze. Să nu ne ascundem după scuze! În primul rând, nu e în regulă ca o națională să nu aibă obiectiv.

Apoi, vii la televizor cu zâmbetul pe buze și cauți scuze, spui că jucătorul tânăr italian mediu e cotat mai bine decât cel român. Când există greșeli, trebuie să le spui și să le corectezi! Eu îl respect pe Bogdan, a crescut lângă mine și țin la el. Dar are o problemă, pentru că vrea ca totul să pară pozitiv. N-aș veni niciodată atât de nonșalant la TV după un astfel de eșec”, a spus Stelea la Digi Sport.

„Și Pitu era numai un zâmbet. Bă, băieți, nu știți unde sunteți! Aveți un tricou pe voi! Nu contează că e amical! Reprezentați România! Sunt oameni acasă în care crapă inima că România a pierdut. Iar ei vin fericiți după o înfrângere”, a mai spus fostul internațional român după înfrângerea cu Norvegia.

Selecționerul a fost mai optimist decât era cazul

„Din păcate, azi am primit cu un gol mai mult decât am reușit să marcăm noi. Rămâne experiența pe care am acumulat-o după acest meci

Am întâlnit echipe naționale cu un nivel ridicat. România era cel mai slab cotată dintre aceste echipe pe care le-am întâlnit. Am jucat cu Italia, iar Serie C de la ei e la nivelul Ligii 2 de la noi. Ca să fac un rezumat, băieții s-au autodepășit

Mergem să acumulăm experiență în Elveția, benefică pentru acești băieți minunați. Majoritatea dintre ei n-au posibilitatea să joace la un nivel internațional, unii joacă și la Liga 3. Sunt experiențe minunate. Învățăm, muncim, capul jos și mergem mai departe. Altă stradă nu e!”, a spus și Bogdan Lobonț.