Monden Mircea Solcanu, de nerecunoscut. Oamenii l-au uitat și a rămas fără auz







Mircea Solcanu a renunțat la televiziune în urmă cu nouă ani și s-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Fostul prezentator de pe Acasă TV s-a tuns și și-a luat licența în actorie. El a trecut prin momente de coșmar din cauza problemelor de sănătate.

În urmă cu 12 ani, în 2012, medicii i-au spus că i-a fost depistat o tumoare pe creier. Apoi, timpanul fostului prezentator i-a fost spart. „Mi-a spart timpanul din interior spre exterior”, a spus Mircea Solcanu.

Mircea Solcanu a rămas fără auz

Acesta a rămas, parțial, fără auz. Acum, el este nevoit să trăiască dintr-o pensie de handicap de câteva sute de lei, lunar. A fost operat pe creier în Viena, dar tot nu s-a vindecat complet. „Nu mă mai mișc ca la 20 de ani, dar probleme majore din cauza tumorii nu am. Doar frustrarea care vine la pachet cu pierderea auzului. Tumoarea pe care am avut-o mi-a spart timpanul de la urechea dreaptă. Și, în timp, am rămas fără auz deloc la urechea dreaptă”, a declarat acesta.

Oamenii l-au uitat

Fostul prezentator a declarat că nu este supărat că oamenii l-au uitat și că nu mai are succesul pe care îl avea în trecut. El consideră că Dumnezeu îl apară de oamenii răi și că acesta este destinul lui.

„Dumnezeu aude ce vorbesc oamenii respectivi când eu nu sunt de față. Bănuiesc că nu mai bat pentru că așa își manifestă Dumnezeu iubirea față de mine. Eu, poate, i-aș primi la fel. Că doar, Doamne iartă-mă, nu mi-au făcut nimic , și chiar dacă mi-ar fi făcut. Ce? Toate trec!”, a spus Mircea Solcanu.

Mircea Solcanu, despre lupta cu singurătatea

„Vreau să te întreb dacă e grea singurătatea”, a continuat Cătălin Măruță. „Băi, e grea! Dacă cineva mi-ar fi spus să o aleg, n-aș fi ales-o niciodată în viață pentru că tot timpul m-am considerat dependent de oameni și așa. Și uite că, de fapt, mă înșelam”, a mai spus el în podcastul lui Cătălin Măruță.