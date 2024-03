Social Schimbare radicală la o televiziune din Romania. ProTV are un concurent direct







Acasă TV este cel mai cunoscut post de telenovele din România. A cucerit publicul cu producții de genul romance. Dar șefii de la PRO TV au decis să schimbe postu, în unul generalist.

Acasă TV, parte a grupului Pro, va avea două noi programe de ştiri, de luni până vineri. Ştirile Acasă - Actualităţi, de la ora 11.00. Ştirile Acasă - Magazin, de la ora 15.00. Ştirile vor fi editate de o echipă specializată în domeniul acesta. Odată cu această schimbare, televiziunea va avea şi o poziţionare mai bună în grile.

Acasă TV se transformă în canal generalist

„Nou Acasă TV, parte a grupului Pro, va avea două noi programe de ştiri, de luni până vineri. Ştirile Acasă – Actualităţi, de la ora 11.00 şi Ştirile Acasă – Magazin, de la ora 15.00. Ştirile vor fi editate de o echipă dedicată. Ce fel de ştiri vor fi? „Ştiri îmblânzite” a spus Răsvan Popescu, membru CNA, după prezentarea celor de la Pro TV.

Serialele care au consacrat postul rămân în în grilă

CNA a decis să acorde permisiunea trustului din Pache Protopopescu să facă un rebranding pentru postul de telenovele. Așadar, în weekend vor fi două emisiuni noi. În rest, doar seriale. De doi ani, cei de la PRO TV au renunțat la denumirea de PRO 2, care înlocuia Acasă TV.

Florin Turcilă, reprezentantul Pro TV: „Venim cu această solicitare de modificare, în condiţiile în care în opinia noastră există o cerere din partea publicului din România pentru o abordare, din punct de vedere al unui post generalist, diferită faţă de posturile tradiţionale.

Spre deosebire de aceaste posturi, canalul Acasă îşi doreşte să ofere un mix de programe care să se adreseze publicului larg, cu o aplecare mai mare către emoţie şi nu neapărat spre adrenalina care este livrată de posturile tradiţionale generaliste.

Este un proiect la care ne gândim de ceva vreme, acesta fiind şi unul dintre motivele pentru care acum mai puţin de doi ani am revenit la denumirea postului de Acasă”, a spus Florin Turcină, reprezentant al PRO.

Cristina Pocora, membru CNA

Dorina Rusu, membru CNA, l-a întrebat pe reprezentantul postului dacă solicitarea de schimbare a tematici postului are legătură şi cu aşezarea canalelor în grilele cabliştilor în funcţie de tematică.

Florin Turcilă:

„Nu acesta este motivul principal, nu neapărat. Vă spuneam că noi am avut o decizie contrară acum mai mulţi ani când am renunţat la brandul Acasă şi am schimbat în Pro 2, am revenit la brandul

Acasă în aprilie 2022 şi tocmai din acest motiv atunci nu exista o presiune foarte mare din punctul acesta de vedere, dar ce putem spune că o apropiere în acelaşi calup de programe de postul Pro TV este una benefică pentru telespectator, dar nu acesta este motivul pentru care facem această modificare.”

Sursa foto: Acasă TV

Cristina Pocora, membru CNA, a afirmat la rândul ei:

„Eu tot n-am înţeles asta cu televiziunea generalistă şi cu grila plină de seriale şi câteva ştiri. Argumentaţi ce este generalist?”

Florin Turcilă:

„Programarea serialelor este ceva tipic oricărui post generalist. Şi pe Pro TV avem mult. Ce lipseşte într-adevăr aici sunt show-uri de entertainment care ar face diferenţa faţă de un post generalist.

Dar cel puţin în momentul de faţă nu avem vizibilitate când şi ce putem introduce aici. În afară de lipsa acelor show-uri tip entertainment, în rest şi la posturile generaliste mai mult sau mai puţin grila arată la fel.

Acum că acele seriale sunt cele de tip emoţie, asta nu înseamnă că nu sunt adecvate unui post generalist. Iar firmele pe care le avem programate în weekend sunt filme de tip romance care cu siguranţă se adresează publicului larg.”

Răsvan Popescu, membru CNA, a concluzionat în final:

„Aş spune că este o structură mai neobişnuită, numai filme şi ştiri, înţeleg că nişte ştiri îmblânzite. Dar cel puţin în formula aceasta la care sigur că aveţi dreptul, în structura aceasta nu vă suprapuneţi cu Pro TV. E clar că vor fi culoare diferite.”

Solicitarea Pro TV de schimbare a tematici postului Acasă a fost aprobată de CNA cu unanimitatea celor prezenţi. Cristina Pocora, membru CNA, a ales să nu participe la vot deoarece nu a fost convinsă de prezentarea proiectului, informează paginademedia.ro.