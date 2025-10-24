Sport

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru partidele cu Bosnia și San Marino

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru partidele cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a aunțat azi prima listă, cea preliminară, a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru ultimele doup partide din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Tricolorii” vor evolua pe terenul Bosniei, la data de 15 noiembrie, apoi la Ploiești, pe arena „Ilie Oană”, contra reprezentativei din San Marino (18 noiembrie).

Mircea Lucescu, primele informații despre jucătorii pe care se bazează în meciurile cu Bosnia și San Marino

Revine printre fotbaliștii naționalei Radu Drăgușin, fundașul celor de la Tottenham, absent multă vreme din cauza unei grave accidentări. Interesant este că „Il Luce” îi are deocamdată în vedere și pe mijlocașii Nicușor Stanciu și Răzvan Marin, pe care i-a criticat dur în ultima perioadă. Este posibil ca includerea lor să fie doar pe lista preliminară și selecționerul să renunțe la cei doi internaționali.

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior, după cum au anunțat oficialii de la FRF.

Radu Drăgușin

Radu Drăgușin. Sursă foto: Facebook

Cum arată lotul celor 21 de jucători

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Cu două etape înainte de finalul campaniei de calificare, clasamentul grupei H arată astfel: 1. Austria (15 puncte 19 -3), 2. Bosnia (13 p 13-5), 3. România (10 p 11-6), 4. Cipru (8 p 11-9), 5. San Marino (o p 1-32).

La egalitate de puncte primul criteriu care operează este ce al golaverajului.

HAI România!

