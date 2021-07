Sajid Javid a anunțat că s-a vindecat de infecția cu coronavirus. Ministrul Sănătății din Marea Britanie a prezentat simptome ”foarte uşoare”, însă lansează un apel pentru toți cetățenii nevaccinați împotriva COVID-19. Trebuie menționat că oficialul a fost imunizat cu schema completă de vaccinare, înainte de a se infecta.

”Vindecare completă de Covid la o săptămână după testul pozitiv. Simptomele au fost foarte uşoare, mulţumită vaccinurilor uimitoare”, a scris Sajid Javid, ministrul Sănătății din Marea Britanie, pe Twitter.

Full recovery from Covid a week after testing positive.

Symptoms were very mild, thanks to amazing vaccines.

Please – if you haven’t yet – get your jab, as we learn to live with, rather than cower from, this virus. https://t.co/OmuaUGp173

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 24, 2021