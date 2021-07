Ministrul Sănătății din Marea Britanie, Sajid Javid, a anunțat pe Twitter, sâmbătă, 17 iulie, că a fost depistat pozitiv cu coronavirus, iar simptomele pe care le prezintă nu sunt agresive.

„În această dimineaţă am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Aştept rezultatul PCR, dar, din fericire, am ambele doze de vaccin şi simptomele sunt uşoare”, a scris ministrul Sajid Javid.

Oficialul se află în carantină la domiciliu, împreună cu toți membrii familiei sale. Sajid Javid a transmis că simptomele ar fi început să se manifeste vineri seară, când s-a simțit „puţin ameţit”.

Parlamentara partidului liberal democrat Munira Wilson a transmis sănătate ministrului Sănătății și a subliniat că Guvernul ar trebui să ia alte măsuri cu privire la restricțiile din Marea Britanie, acuzând că oficialii se joacă cu viețile omenești. Declarația vine ca urmare a relaxării unor măsuri ce vor intra în vigoare de luni.

