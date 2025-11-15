Ministrul Sănătăţii, consultare lansată pe Facebook. Ce propune pentru tratamentele stomatologice cu anestezie generală

O propunere lansată vineri seară de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, deschide discuția despre mutarea anumitor intervenții stomatologice care necesită anestezie generală în spitalele publice de urgenţă. Demnitarul spune că este doar începutul unui proces care nu poate fi implementat imediat, motiv pentru care a inițiat un sondaj pe Facebook pentru a primi opinii. Printre primii care au reacţionat se află managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Dorel Săndesc, care susţine că „spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare”. Ministrul i-a răspuns direct: „Perfect! Faceţi la Timişoara primul?”

„Văzând reacţiile voastre din ultimele zile şi ascultând oamenii din jurul meu – pacienţi, medici, specialişti, prieteni – mi-a venit o idee. Şi înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi. Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă - în ambulatoriul de specialitate mai exact?”, a scris ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Alexandru Rogobete a explicat că se referă la proceduri realizate cu anestezie generală, în condiții sigure, în cabinete stomatologice înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice.

„Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienţilor acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenţii şi mai ales pregǎtite daca apare o complicaţie de urgenţǎ. Şi vorbesc despre un model care să fie decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi – exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice. Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulţi oameni”, a mai scris ministrul, solicitând opinii în comentarii.

Printre cei care au răspuns inițiativei se află Dorel Săndesc, managerul Spitalului Judeţean Timişoara:

„Ideea de a se face în spitale publice este f bună - dar trebuie asigurate toate condiţiile de infrastructură prevăzute în reglementările specifice (OMS 1500): spaţii, dotare post de anestezie, salon de supraveghere post-anestezică cu dotările specifice. Aceste facilităţi pot fi asigurate şi există desigur în blocul operator dar, acolo unde este cazul, se pot realiza şi înafara acestuia. În mod sigur, spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare unor unităţi mobile”.

Replica ministrului Rogobete a fost imediată: „Perfect! Faceţi la Timişoara primul?”.

Propunerea ministrului vine în urma tragediei de la o clinică stomatologică din București, unde o fetiţă de doi ani a murit după sedare. Copilul a intrat în stop cardio-respirator în timpul procedurii. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, însă medicii nu au reuşit să o salveze.

„Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Naţional de Medicină Legală «Mina Minovici», decesul minorei a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Vătămări şi Ucideri din Culpă şi vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanţul cauzal ce a culminat cu decesul pacientei minore”, au precizat procurorii.

Tatăl copilului afirmă că mama fetiței informase medicul că unele analize erau în afara intervalului normal, dar cu toate acestea i s-a spus să vină la intervenție.

Vineri, ministrul Rogobete a declarat că primele date din verificările făcute la clinică indică lipsa conformității documentelor: „Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a afirmat el.