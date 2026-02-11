International

Ministrul rus de Externe: Moscova va reacționa dacă vestul își va extinde prezența militară în Groenlanda

Ministrul rus de Externe: Moscova va reacționa dacă vestul își va extinde prezența militară în Groenlanda
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat, miercuri, că Rusia va reacționa dacă „vestul” își va extinde prezența militară în Groenlanda. „În cazul militarizării Groenlandei și al creării de capacități militare îndreptate împotriva Rusiei, vom lua contramăsuri adecvate”, a spus acesta, într-un discurs, potrivit AFP.

În cazul militarizării Groenlandei, Rusia va reacționa

Ministrul rus de Externe a afirmat, în fața parlamentarilor ruși, că, în cazul militarizării Groenlandei, Moscova va lua contramăsuri „adecvate”. „Desigur, în cazul militarizării Groenlandei și al creării de capacități militare îndreptate împotriva Rusiei, vom lua contramăsuri adecvate, inclusiv contramăsuri militare și tehnice”, a spus acesta.

El a mai spus că Moscova pornește de la premisa că problema Groenlandei „nu privește direct” Rusia.

Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda trebuie să rezolve singure această problemă, ţinând cont, desigur, de opinia locuitorilor celei mai mari insule, pe care guvernul de la Copenhaga i-a tratat destul de dur timp de mulţi ani şi decenii”, a mai spus acesta Lavrov.

Mai multe state europene au trimis contingente mici de trupe în Groenlanda

În ultimele săptămâni, mai multe state europene au trimis contingente reduse de trupe în Groenlanda, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat în repetate rânduri că intenționează să anexeze insula arctică.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Groenlanda, cu o populație de aproximativ 57.000 de locuitori, funcționează de mai multe decenii ca teritoriu autonom al Danemarcei.

Trump a renunțat la amenințările privind anexarea Groenlandei

Luna trecută, Trump a renunțat la amenințările privind anexarea Groenlandei, după ce a anunțat că a convenit asupra unui acord cadru cu liderul NATO, Mark Rutte, pentru a consolida influența Statelor Unite.

Luna trecută, Lavrov a declarat că Rusia nu are niciun interes să intervină în chestiunile Groenlandei și că Washingtonul știa că Moscova nu are planuri de a prelua controlul asupra teritoriului. Cu toate acestea, el a menționat că Rusia „monitorizează situația geopolitică” din jurul insulei.

