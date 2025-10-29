Ministrul Economiei anunță când vor produce efecte noile măsuri fiscale

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a declarat miercuri că efectele măsurilor fiscale adoptate de Guvern, alături de reducerile de cheltuieli bugetare, vor deveni vizibile în economie abia peste șase-șapte luni. Declarația a fost făcută la cea de-a XXXII-a ediție a Topului Firmelor din Capitală, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB).

„Măsurile acestea care colectează datoriile la bugetul de stat - şi sunt mari şi sunt multe şi sunt necolectate - şi măsurile prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile încep să producă rezultate, cu o inerţie mai mare, în şase-şapte luni, iar Guvernul, din motive pe care n-are niciun rost să le mai aduc în discuţie, era într-o situaţie în care avea nevoie de bani a doua zi. A fost o încercare de a face un parteneriat tot cu aceia care duc greul acestei ţări”, a explicat ministrul.

Ministrul a subliniat importanța capitalei în economia națională, amintind că „30% din PIB-ul României e generat de zona Bucureşti-Ilfov”. În același timp, a precizat că Guvernul urmărește să găsească un echilibru între reducerea deficitului bugetar și protejarea mediului de afaceri.

„La nivel guvernamental, suntem preocupaţi ca măsurile fiscal-bugetare să ţină cont de două realităţi. O realitate a unui deficit foarte mare, care înseamnă împrumuturi foarte scumpe (...). Însă, trebuie să ţinem cont şi de o altă realitate, anume că nu poţi să pui pe umărul celor care contribuie mai mult decât pot să ducă”, a mai spus Radu Miruță, subliniind că Guvernul încearcă „să echilibreze vasul fără a-i îneca pe cei care vâslesc”.

Ministrul Economiei a afirmat că își propune să elimine practicile preferențiale și să creeze un mediu concurențial echitabil:

„Sunt foarte preocupat ca la Ministerul Economiei să gestionăm un mecanism prin care dumneavoastră să vă desfăşuraţi corect activitatea. Trebuie să punem capăt preferinţelor, să punem capăt metodelor prin care cineva sună un ministru şi-şi rezolvă problema mai repede (...). Trebuie să punem capăt semnării unor recepţii de lucrări cu ochii închişi şi cu capul plecat, fără ca lucrurile să fi fost livrate. Dacă vom reuşi să facem aceste lucruri vom avea de câştigat”.

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti a premiat 7.567 de companii în cadrul galei Topul Firmelor din Capitală, înregistrând o creștere de 2% a numărului de firme față de ediția precedentă.