Ministrul Agriculturii nu poate să spună cu cât vor scădea prețurile la alimente. Fermierii nu vor fi afectați de ordonanța prețurilor

Chestionat de jurnaliști despre reducerea aplicată pentru un cofraj de ouă, ministrul Barbu a refuzat să spun clar procentul cu care se va ieftini acest produs alimentar, care este trecut în categoria celor 14 alimente de bază care se vor ieftini.

În prezent, un cofraj cu zece ouă se vinde la un supermarket cu prețul de șase lei. Ministrul Agriculturii nu a știut să explice cu cât se vor ieftini ouăle, începând cu data de 1 august.

”Zece ouă costă în jur de 14 lei. În ordonanță, și în schema pe care am aplicat-o am ajuns la concluzia că limitarea adaosului comercial la 20 la sută, față de fișele de cost .. toți am căzut de acord că începând cu 1 august, prețurile vor scădea”, a spus ministrul.

La lapte adosul comercial este de 300 la sută

Un alt aliment inclus în ordonanța adoptată de Guverul Ciolacu este laptele. Ministrul Barbu a explicat că acest produs este cumpărat de marii procesatori cu prețuri cuprinse între 1.5 lei și 1.8 lei, și ajunge în marile magazine la prețuri de șapte lei – opt lei.

În acest caz, a explicat ministrul Agriculturii, adaosul comercial practicat de vânzători este de 300 la sută.

”Pot să dau un exemplu, laptele de consum. În medie un litru de lapte, pe raft, în supermarket este între șapte și opt lei. Materia primă este între 1.5 lei – 1.8 lei/litru. Pe acest lanț este un procent foarte mare, dar prin limitarea adaosului practicat va exista o reducere de preț. Prioritatea numărul unu a fost stoparea creșterii prețului și schema din acest act normativ va duce la ieftinire la raft”, a mai comentat ministrul, invitat în studiul de la Antena 3.

Fermierii nu vor avea de suferit

Demnitarul de la Agricultură a mai spus că fermierii nu vor avea de suferit din cauza acestei ordonanțe, deorece adaosurile practicate de aceștia sunt mici.

”Femierii nu sunt incluși pentru că adaosul de bază la fermieri este foarte mic, pentru materia primă. În primul rând, temperăm prețurile. Prețurile nu vor mai crește în cazul alimentelor de bază care se regăsesc în ordonanță. Vreau să asigur că fermierii români și cei care produc materia primă nu sunt incluși în acest lanț. În calitate de ministru al Agriculturii, pot să garantez că, de la 1 august, prețul alimentelor va scădea”, a spus ministrul Agriculturii.