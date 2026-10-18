Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) solicită suplimentarea fondurilor pentru sistemul sanitar cu aproximativ 8,25 miliarde de lei, pentru acoperirea cheltuielilor până la sfârșitul anului 2026. Din suma necesară, 168 de milioane de lei reprezintă deficitul estimat pentru plata salariilor angajaților serviciilor publice de ambulanță în noiembrie și decembrie. Solicitările urmează să fie analizate în perspectiva rectificării bugetare, în condițiile în care Ministerul Sănătății propune și diminuarea unor alocări existente.

Cea mai mare parte a suplimentării solicitate, respectiv 6,873 miliarde de lei, este destinată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS). Suma este cerută atât pentru creditele de angajament, cât și pentru creditele bugetare.

Din total, 2,585 miliarde de lei ar urma să fie folosite pentru echilibrarea bugetului fondului, iar 4,288 miliarde de lei pentru acoperirea deficitului aferent concediilor medicale și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.

Solicitarea a fost formulată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.. Ministerul mai cere deblocarea sumelor reținute în proporție de 10%, în baza articolului 21 din Legea finanțelor publice nr. 500/2002.

Creditele bugetare reprezintă limitele în care pot fi efectuate plăți în cursul anului, în timp ce creditele de angajament permit asumarea unor obligații financiare în limita aprobată.

Serviciile publice de ambulanță au nevoie de fonduri suplimentare pentru plata salariilor aferente ultimelor două luni din 2026. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, bugetul repartizat pentru cheltuielile de personal nu acoperă necesarul estimat pentru noiembrie și decembrie.

Situația financiară prezentată în document este următoarea:

-Buget repartizat pentru cheltuielile de personal în 2026: 1,81 miliarde de lei;

-Cheltuieli de personal efectuate în primele 10 luni: 1,639 miliarde de lei;

-Fonduri rămase pentru noiembrie și decembrie: 171,1 milioane de lei;

-Necesar estimat pentru ultimele două luni: 339,1 milioane de lei;

-Deficit estimat: 168 de milioane de lei.

Ministerul explică faptul că bugetul pentru 2026 a fost construit inițial pornind de la o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal. Ulterior, prin Ordonanța de urgență nr. 7/2026, serviciile publice de ambulanță au fost exceptate de la această reducere, însă bugetele lor nu au fost majorate corespunzător.

În lipsa unei suplimentări, fondurile disponibile ar putea fi insuficiente pentru plata integrală și la timp a salariilor până la sfârșitul anului.

Ministerul atrage atenția că serviciile de ambulanță trebuie să asigure permanent asistență medicală de urgență și că reducerea personalului sau a cheltuielilor salariale poate afecta capacitatea acestora de a răspunde solicitărilor medicale.

Pentru cheltuielile de personal, instituția solicită în total o suplimentare de 183 de milioane de lei. Din această sumă, 168 de milioane de lei ar acoperi deficitul serviciilor de ambulanță, iar alte 15 milioane de lei ar fi destinate celorlalte unități finanțate integral de la bugetul de stat.

Cei 15 milioane de lei sunt solicitați pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 7/2026 și plata tranșelor aferente unor hotărâri judecătorești definitive. Documentul face referire și la precizările Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind procentul de 5% aplicabil în 2026, calculat în funcție de numărul lunilor în care au fost implementate măsurile.

Pentru capitolul bugetar „Sănătate”, Ministerul Sănătății solicită o suplimentare de 1,131 miliarde de lei la creditele de angajament și de 1,246 miliarde de lei la creditele bugetare.

Fondurile sunt destinate cheltuielilor de personal, medicamentelor și materialelor sanitare, serviciilor de urgență, programelor naționale de sănătate și altor obligații ale instituțiilor din sistem.

Pentru bunuri și servicii, ministerul cere suplimentarea cu 313,998 milioane de lei. Din această sumă:

_224,144 milioane de lei sunt destinate funcționării Unităților de Primiri Urgențe (UPU), structurilor SMURD și cheltuielilor conexe;

_32,712 milioane de lei sunt solicitate pentru întreținerea și funcționarea serviciilor județene de ambulanță;

_5 milioane de lei sunt destinate tratării în străinătate a unor categorii de pacienți;

_52,142 milioane de lei sunt cerute pentru acoperirea integrală a programelor naționale de sănătate.

Fondurile pentru UPU și SMURD acoperă cheltuieli cu medicamentele, materialele sanitare, investigațiile medicale, întreținerea și repararea echipamentelor, reactivii, consumabilele, dezinfectanții, carburanții și mentenanța autospecialelor.

În aceeași categorie sunt incluse cheltuielile pentru heliporturi, inclusiv mentenanța, echipamentele și reparațiile, precum și salariile personalului care le deservește. Pentru aceste salarii este menționat un necesar de 83 de milioane de lei pentru trei luni. Suma totală de 224,144 milioane de lei include și drepturile de personal ale angajaților UPU și SMURD.

Ministerul solicită încă 631,157 milioane de lei pentru transferurile între unitățile administrației publice, atât la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare.

Cea mai mare parte a acestei sume este repartizată către patru categorii de cheltuieli:

-166,833 milioane de lei pentru drepturile salariale ale personalului din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Sunt incluse drepturile salariale din unitățile de primiri urgențe ale spitalelor de urgență și anumite cheltuieli de funcționare pentru UPU și SMURD;

-100 de milioane de lei pentru îngrijirea pacienților critici, prin programele speciale derulate de unitățile sanitare din subordinea ministerului;

-3,858 milioane de lei pentru programele naționale de sănătate;

-360,466 milioane de lei, solicitați de CNAS pentru voucherele de vacanță cerute de unitățile sanitare și pentru celelalte programe derulate de instituție.

La categoria „Alte cheltuieli”, ministerul mai cere 3 milioane de lei. Banii sunt destinați plăților pentru persoanele cu handicap neîncadrate, precum și despăgubirilor, dobânzilor și altor cheltuieli rezultate din hotărâri judecătorești executorii, cu respectarea legislației în vigoare și a recomandărilor organismelor de control menționate în document.

Separat, sunt solicitate 115 milioane de lei la creditele bugetare pentru programele finanțate prin împrumuturi de la Banca Mondială.

În paralel cu solicitările de suplimentare, Ministerul Sănătății propune diminuarea unor alocări existente la capitolul „Sănătate”.

Reducerile solicitate sunt de 5,36 miliarde de lei la creditele de angajament și de 700 de milioane de lei la creditele bugetare.

Din totalul reducerilor propuse:

-5 miliarde de lei la creditele de angajament și 700 de milioane de lei la creditele bugetare vizează proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare;

-360 de milioane de lei la creditele de angajament vizează cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă.

Fondurile externe nerambursabile provin din programe de finanțare care nu presupun rambursarea sumelor în condițiile obișnuite ale unui împrumut. Finanțarea rambursabilă implică obligații de restituire, potrivit condițiilor programului.

Documentul precizează că solicitările referitoare la alte două categorii de cheltuieli bugetare, titlurile 60 și 61, sunt încă în analiză și vor fi prezentate separat.

Ministerul Sănătății cere identificarea resurselor necesare pentru acoperirea cheltuielilor obligatorii ale sistemului sanitar până la sfârșitul anului 2026. Instituția solicită includerea sumelor la următoarea rectificare bugetară sau identificarea unei soluții financiare înainte de acel moment.