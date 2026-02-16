Bogdan Ivan anunță că Ministerul Energiei se află într-o poziție confortabilă în raport cu disponibilizările

Ministerul Energiei a redus cheltuielile de personal cu 5% și, potrivit ministrului Bogdan Ivan, pentru bugetul anului 2026 va mai fi necesară doar o reducere suplimentară de 5%, până la ţinta totală de 10%. În contextul negocierilor din coaliție, oficialul a explicat că regula este valabilă și pentru Ministerul Agriculturii.

„E o formulă pe care am propus-o săptămâna trecută, în condiţiile în care Ministerul Energiei deja a redus o parte din cheltuielile de personal în cursul anului 2025, ca diferenţa de reducere să fie raportată la bugetul anului 2024. Prin urmare, dacă noi ne-am redus cheltuielile de personal cu 5%, o să mai trebuiască să reducem doar cu 5% diferenţa până la 10%, în bugetul anului 2026. E o măsură corectă, care se aplică şi la Ministerul Energiei, şi la Ministerul Agriculturii, care şi ei au făcut economii din cheltuielile de personal, în această perioadă. Mai sunt pensionari, sunt persoane care pleacă, detaşări, transferuri”, a arătat ministrul.

Întrebat dacă va exista un nou val de disponibilizări la nivelul Ministerului Energiei, Bogdan Ivan a explicat că, deși urmează să facă o analiză, reducerea salarială existentă, proporțională cu ținta de 10%, situează ministerul într-o poziție confortabilă.

„În momentul de faţă trebuie să fac o analiză, dar reducerea salarială pe care o avem noi, în Ministerul Energiei, proporţional cu ceea ce ar trebui făcut, cu acei 10%, ne duce spre o zonă în care suntem oarecum confortabili şi nu cred că vom ajunge în această situaţie, pentru că noi deja am făcut anumite reduceri, anul trecut”, a arătat el.

Luni, Guvernul a anunțat deciziile Coaliției privind reforma administrației, o serie de măsuri menite să optimizeze funcționarea ministerelor și instituțiilor publice, dar și să ajusteze politicile fiscale locale.

Printre principalele domenii vizate se numără apărarea, ordinea publică, siguranța națională, educația, sănătatea și cultura, zone esențiale pentru buna funcționare a statului și pentru servicii publice de calitate.

Pe lângă aceste reforme structurale, Coaliția a discutat și despre modificările importante privind taxele și impozitele locale. În special, s-au analizat efectele supraimpozitării aplicate în anumite cazuri, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și modul în care sunt tratate fiscal persoanele cu dizabilități.

Pentru implementarea eficientă a acestor măsuri complexe, Guvernul a creat un grup de lucru dedicat. Acesta are rolul de a analiza în detaliu toate propunerile și de a stabili soluțiile finale, astfel încât reformele să fie aplicate coerent, să respecte legislația în vigoare și să răspundă nevoilor reale ale cetățenilor.