Bogdan Ivan respinge scenariul unei colaborări politice între PSD și AUR

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că nu anticipează, pe termen scurt, o posibilă alianță politică între Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții televizate, în care oficialul guvernamental a fost întrebat despre perspectivele unei colaborări între cele două formațiuni.

Declarațiile vin într-un context politic în care tema alianțelor rămâne frecvent discutată în spațiul public, pe fondul repoziționărilor strategice și al dezbaterilor privind majoritățile parlamentare.

Întrebat dacă este posibilă o alianță PSD–AUR, Bogdan Ivan a oferit un răspuns concis, subliniind că nu vede premisele unei astfel de colaborări în viitorul apropiat.

„Nu o văd în viitorul apropiat. Nu o văd funcţională. Nu văd argumente suficiente pentru ea”, a afirmat ministrul, sâmbătă, în emisiunea difuzată de Digi 24.

Prin această declarație, ministrul a indicat că, în opinia sa, nu există, în prezent, elemente care să susțină viabilitatea unei alianțe între cele două partide. Oficialul nu a detaliat motivele, menținând un ton rezervat și fără comentarii suplimentare privind eventuale scenarii politice.

În cadrul aceleiași intervenții, Bogdan Ivan a fost invitat să răspundă unei întrebări ipotetice referitoare la alegerea unui CEO pentru o companie, între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.

Ministrul a formulat un răspuns echilibrat, atribuind fiecăruia dintre cei doi lideri politici un rol diferit în structura de conducere imaginară.

„Ilie Bolojan cred că s-a potrivit mai bine ca director financiar. Ca CEO, mai pragmatic şi mai vizionar spre dezvoltare, Sorin Grindeanu”, a declarat Bogdan Ivan.

Răspunsul a fost perceput ca unul diplomatic, în condițiile în care ambii politicieni sunt figuri proeminente pe scena publică. Ministrul nu a făcut referiri la situații concrete sau la performanțe manageriale reale, precizările fiind limitate la contextul ipotetic al întrebării.

Intervenția ministrului Energiei a avut loc în cadrul unei emisiuni de analiză politică, unde subiectele abordate au vizat atât dinamica relațiilor dintre partide, cât și evaluări teoretice privind profilul liderilor politici.

Tema unei eventuale alianțe PSD–AUR a fost frecvent menționată în spațiul public în ultimele luni, în special în contextul dezbaterilor privind configurațiile parlamentare și strategiile electorale. Până în prezent, nu au fost anunțate oficial negocieri sau inițiative concrete în acest sens.

Declarațiile lui Bogdan Ivan se înscriu în seria pozițiilor exprimate de reprezentanți ai PSD referitoare la posibile colaborări politice, în condițiile în care partidul face parte din actuala structură guvernamentală.

Afirmațiile ministrului Energiei nu au fost însoțite de reacții imediate din partea conducerii PSD sau AUR. De asemenea, oficialul nu a indicat existența unor discuții interne recente pe această temă.