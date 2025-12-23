Ministerul Educației a publicat programele revizuite de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat, marţi, variantele revizuite ale programelor de Limba şi literatura română pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal.

Potrivit unui comunicat emis de instituție, documentele reflectă integrarea observațiilor și propunerilor primite la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, realizată de membrii grupurilor de lucru pentru disciplina Limba și literatura română, atât pe durata perioadei de transparență instituțională, cât și în intervalul 15–22 decembrie 2025.

Pentru domeniul de conținut literatură, coordonatorii grupului de lucru arată, într-o sinteză, că principalele modificări față de varianta aflată în dezbatere publică vizează:

Clarificarea tranziției de la gimnaziu la liceu se realizează prin detalierea primei secvențe de conținut, organizată tematic și intitulată acum „Reflecţii despre literatură”, în continuarea temei generale din clasa a VIII-a „Reflecţii despre lumea din jur”, precum și prin includerea unor repere de comprehensiune și interpretare menite să asigure continuitatea și progresul dintre studiul literaturii în gimnaziu și cel din liceu, abordat prin contextualizare și dinamică.

Menționarea, mai explicită, potrivit MEC, a principiului ordonator al conținuturilor - cel diacronic - este completată de cel puțin trei principii complementare, tematic, biografic și de context sociocultural. În consecință au fost introduse sugestii metodologice care permit, printre altele, compararea caracteristicilor a două epoci literare diferite, identificarea modificărilor de teme și urmărirea unor traiectorii biografice relevante din perspectiva responsabilității civice.

În sinteza coordonatoriilor grupului de lucru se mai arată extinderea listei de autori români recomandați prin includerea unor autoare care au avut un rol în inițierea unor genuri publicistice, precum Maria Rosetti, care introduce cronica dramatică în spațiul publicistic din secolul al XIX-lea, sau în conturarea unor forme incipiente de critică socială, cum este cazul Sofiei Nădejde, pionieră a feminismului românesc.

De asemenea, lista autorilor străini recomandați pentru contextualizări include nume consacrate de autoare din spațiul occidental, iar printre propunerile pentru proiectul școlar final „Oameni ai timpului lor” se regăsesc mai multe personalități feminine relevante prin activitatea literară și civică, precum Elena Ghica - Dora d’Istria sau Ecaterina Conachi.

De asemenea, în sinteză, este menționată includerea, în exemplele de activități de învățare și în sugestiile metodologice, a unor elemente de educație media.

În sinteza menționată anterior, apare și diversificarea exemplelor de activități de învățare, menite să permită elevilor utilizarea responsabilă și etică a conținuturilor generate de Inteligența Artificială.

„Includerea în nota de prezentare a unor definiţii succinte care să le clarifice profesorilor sensurile în care sunt folosite noţiunile în jurul cărora se construieşte programa: literatură, înţeleasă ca sistem pluristratificat (abordat ca reprezentare a realităţii, ca instituţie, ca parcurs istoric, ca spaţiu de creaţie, ca tablou al genurilor) şi contextul, înţeles ca ansamblu de condiţii socioculturale care facilitează construirea de reprezentări ale epocii, precum şi stabilirea de conexiuni cu reprezentări familiare elevilor de azi”, se mai arată în comunicat.