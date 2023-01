Mihai Trăistariu, mereu controversat. Nu vrea copii, dar are o metodă bizară ca să devină tată

Cântărețul a mărturisit că nu reușește să găsească pe cineva care să îi fie mereu alături, însă consideră că această problemă trebuie rezolvată, deoarece există ceva care nu funcționează.

„Cu căsătoria încă nu sunt împăcat, pentru că am tot încercat. Am avut și relații de patru ani, de șapte ani, am cam dat-o în bară, ceva nu funcționează. Ori nu caut pe cine trebuie, ori mă las doar căutat, e o problemă care trebuie rezolvată”, a spus solistul.

De ce nu vrea Mihai Trăistariu să adopte un copil

Deși își dorește să aibă un copil, artistul a spus că nu îi place ideea de a înfia unul, ci preferă să aștepte până ce poate fi pusă în practică o metodă revoluționară. El vrea să fie sigur că astfel copiii lui îi vor semăna complet și vor fi exact ca el.

„Nu-mi prea place ideea de a înfia un copil, deși sunt foarte sufletist, ajut oamenii cu probleme. Aș vrea să fie un copil din mine, m-aș clona pe mine și tot aș face măcar unu. Când va fi posibil și legal, deși am aflat că s-ar face, cumva, în secret.

Însă, cine știe cât e de adevărat? M-aș clona pe mine ca să-l instruiesc pe Mihăiță cel mic, exact ce am vrut eu, să-mi continue ideile. Copiii mei aș vrea să fie clonele mele, ca să fiu sigur că vor gândi ca mine și că sunt instruiți de mine”, a spus artistul, acum în vârstă de 43 de ani, pentru Impact.ro.

Artistul vrea să se căsătorească cu un robot

În urmă cu ceva timp, Mihai Trăistariu declara că s-ar căsători cu un robot astfel încât să devină nemuritor. Cântărețul a declarat în repetate rânduri că urmărește tot felul de reportaje sau citește articole de știință și despre tehnologia viitorului.

„Sincer să fiu, o să spun iar o nebunie, am văzut un reportaj și oamenii de știință spun că în viitor, cel mai probabil ca să ajungem nemuritori, pentru că toată lumea ar vrea să trăiască la infinit, ăsta ar fi un ideal, probabil o să ne încărcăm mintea în roboți, pentru că altfel n-ai cum, că organismul putrezește și să schimbi așa corpuri după corpuri, nu. Și cel mai sigur o să fie ceva informatic, creierul nostru se va putea descărca, tot ce trăim aici și vom sta într-un calculator sau într-un robot. Și atunci, da, m-aș căsători cu un robot și să fim amândoi roboți, și să trăim veșnic”, a spus artistul.