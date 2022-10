Traumele prin care a trecut Mihai Trăistariu în copilărie. „Tatăl meu era agresiv”

Mihai Trăistariu a povestit despre copilăria sa și despre traumele prin care a trebuit să treacă încă de mic, atunci când părinții lui se certau întotdeauna. De asemenea, în adolescență era extrem de complexat de felul în care arăta și îl ruga pe tatăl lui să vorbească cu Dumnezeu pentru a-i da fericire și succes.

Mihai Trăistariu a avut o copilărie grea

Cântărețul Mihai Trăistariu a dezvăluit că în copilărie, părinții săi se certau mereu și chiar se băteau, iar tatăl lui era agresiv.

„Tata a fost un pic mai dur, se certa cu maică-mea, cred că îi dădea și câte o bătăiță. Ai mei s-au certat cam mult, din orice prostie, la două-trei săptămâni, era agresiv cu ea verbal și ea avea clonțul mare. În ultimii ani, avea fiecare camera lui, viața lui.

Mai mult pe plan psihic o maltrata, dar câte bătăi a îndurat, n-a plecat. O dată, mama a căzut în genunchi și i-a spus – „Să te mănânce cancerul, să îți iasă ochii!”, a mărturisit artistul.

El a explicat că tatăl lui a murit mai târziu chiar de cancer, având o tumoră la cap care s-a extins la ochi.

Artistul a mai povestit cum toată copilăria lui a fost marcată de sărăcie, iar primii bani i-a câștigat la colindat. În ciuda acestor greutăți, el se distra, se juca, se simțea bine și îi plăcea să meargă la școală.

„Primii bani i-am câștigat la colindat, era o sumă destul de mare, cred ca așa, cam cat un salariu, la vremea respectivă sau chiar mai mult. Dar mama mi i-a cerut. Am suferit mult, am plâns, probabil a vrut sa-i folosească pentru cheltuielile casei. Știu ca mi-a luat și mie rechizite. A fost groaznic, am fost foarte supărat, cred că aveam vreo 13 ani, eram destul de măricel ”, a povestit Mihai Trăistariu.

Cântărețul marcat de defectele fizice

Cântărețul a povestit și cum în adolescență era complexat de felul în care arată și că tot ceea ce își dorea era să fie iubit, deoarece atunci te simți mai important și mai protejat.

El a mărturisit că atunci când era în clasa a XI-a mergea la mormântul tatălui său și se ruga să facă în așa fel încât să ajungă vedetă, potrivit doctorulzilei.ro.