Mihai Trăistariu, declarații șocante. „Vreau să mă căsătoresc cu un robot”

„Sincer să fiu, o să spun iar o nebunie, am văzut un reportaj și oamenii de știință spun că în viitor, cel mai probabil ca să ajungem nemuritori, pentru că toată lumea ar vrea să trăiască la infinit, ăsta ar fi un ideal, probabil o să ne încărcăm mintea în roboți, pentru că altfel n-ai cum, că organismul putrezește și să schimbi așa corpuri după corpuri, nu. Și cel mai sigur o să fie ceva informatic, creierul nostru se va putea descărca, tot ce trăim aici și vom sta într-un calculator sau într-un robot. Și atunci, da, m-aș căsători cu un robot și să fim amândoi roboți, și să trăim veșnic”, a declarat Mihai Trăistariu pentru un pod cast.

Dorian Popa a stat în calea fericirii lui Mihai Trăistariu

Artistul pare însă mai liniștit decât în alte dăți și împăcat cu idea că nu-și va găsi relația perfectă. „Nu disper acum și nu cred că n-o să-mi găsesc vreodată relația perfectă. Adică știu ce vreau, știu că sunt băiat isteț, am o situație financiară bună. Îmi doresc o grămadă de copii, că la maică-mea au fost 15 frați, la taică-miu zece, noi suntem patru, deci am gena asta”, a spus încrezător Trăistariu.

Culmea este că ultima relație s-a încheiat din pricina lui Dorian Popa, fără ca acesta din urmă să fi intervenit în vreun fel. „Ultima relație așa s-a destrămat. O găseam acasă, în pat, că era studentă și stătea acasă. Și o găseam în pat pe vlog-urile lui Dorian. Și stătea, stătea… A doua zi, iar pe vlog. Și câte cinci, șase ore. Toate le luase la rând. Dorian nu zice mare lucru acolo, că nu te învață filosofie. M-am certat! Ăsta a fost principalul motiv. Mă certam! Poate că era îndrăgostită de el, nu știu. Se uita la el, îi sorbea acolo toate cuvintele. Nu știu ce o fi văzut!” a explicat cântărețul despre divergențele pe care le-a avut din cauza lui Dorian Popa.