Dorian Popa dezvăluie suma colosală cheltuită în ultima vreme. Pe ce a dat vloggerul banii

Dorian Popa nu se ascunde atunci când vine vorba despre afacerile pe care le are, mai ales că majoritatea sunt expuse pe internet. De la muzică, acesta s-a reprofilat înspre afaceri și mediul online, iar lucrurile pe plan financiar stau bine ce în ce mai bine. Drept dovadă stau și declarațiile sale din ultimul vlog de pe Youtube, unde a menționat suma fabuloasă pe care a cheltuit-o în ultimul timp. Mai mult, acesta a spus și câți dintre aceștia i-a folosit pentru plăcerile proprii.

Dorian Popa are sume consistente în conturi

Dorian Popa a reușit să se adapteze foarte bine cerințelor publicului, astfel că a rămas printre cei mai urmăriți bărbați din showbiz-ul românesc. Acest lucru i-a adus sume consistente în conturi, pe care a reușit să le investească în alte afaceri, care i-au adus din ce în ce mai multe venituri. Astfel, Dorian Popa a strâns câteva milioane de euro, pe care le-a cheltuit în ultimul timp.

“Îmi este mai simplu să aproximez cu tot cu investițiile în afaceri. Dacă aș vorbi de ultimii cinci ani, cheltuielile personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonisit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am cheltuit, cred că peste totuși înspre patru. Însă nu uitați că banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar încasări, pentru că eu am plătit deja toate cheltuielile.Ce se va întoarce, se va întoarce către mine. Din acești 4 milioane de euro nu cred că am cheltuit mai mult de 500.000 de euro pentru mine”, a explicat Dorian Popa în vlogul său.