Dorian Popa, șocat de prețurile din România. Ce l-a uimit atât de tare pe artist

Ultima victimă în domeniu este Dorian Popa, care a rămas șocat după ce a vrut să mai facă o investiție în cartierul lui și a văzut cât poate să coste un lucru, care de principiu pare simplu și banal. Din nefericire prețurile la construcții au crescut direct proportional cu celelalte din domeniul alimentație și nu numai, așa că vedetei îi este greu să găsească materiale accesibile la preț pentru cartierul pe care îl construiește.

Marea problemă de care s-a lovit, în ultima perioadă, Dorian Popa

Vloggerul a rămas șocat, după ce un furnizor i-a cerut un preț alarmant pentru un obiect pe care acesta îl considera mai ieftin. Artistul vrea să îmbunătățească siguranța oamenilor din cartierul său, astfel că a decis să achiziționeze o barieră. Însă, ce l-a oprit nu au fost motive subiective, ci faptul că oferta de preț pe care a primit-o nu a fost pe placul său. Mai mult, acesta a menționat că există momente când oamenii îl văd cu față de măgar, făcând haz de necaz de situația care l-a deranjat. “Am primit o ofertă pentru o barieră pentru strada mea de 8 metri lățime, de 6.600 de euro.

Eu cred că există momente când oamenii în piață mă văd ca în desenele animate, cu fața de măgar și loser scris mare în frunte. Cum, mă, să dai 6.600 de euro pentru o barieră simplă? Am zis fără lumini, fără de acela de animale, doar o barieră” a explicat Dorian Popa într-un vlog. Artistul are o carieră profesională cum mulți și-ar dori, după ce are un canal de Youtube cu milioane de fani și două afaceri în plină dezvoltare. Pe lângă celebra shaormerie, vloggerul și-a deschis și un întreg cartier de case, pe care vrea să îl doteze cu toate lucrurile care țin de siguranța celor care locuiesc acolo.