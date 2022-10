Dorian Popa, decizie de ultimă oră după factura uriașă de la curent! Ce a decis artistul sa facă

A scos niște bani din buzunar, însă investiția cu siguranța merita. Așadar celebru vlogger a decis sa își cumpere panouri foto-voltaice pentru a reuși sa facă economie la energie electrică. Investiția Per total l-a costat nu mai puțin de 20.000 de euro, însă fiecare ban investit va fi recuperat, având in vedere ca numai pe o factura artistul a plătit aproape 2 mii de euro. Dorian Popa a explicat ca nu este deloc complicata procedura de achiziție și ca instalarea in sine a acestor panouri durează cu aproximație patru ore, adică nici o zi.

„De mult îmi doream să fac această trecere, cred că factura aia de 90 de milioane a fost doar semnul de care am avut nevoie de la Dumnezeu ca să bag un pic de viteză. Factura aia m-a motivat, aș putea spune. Am înțeles cât de simplu este procedeul și cât de bine este să îl faci acum, când încă lucrurile sunt la un preț decent, pentru că după această iarnă se va schimba un pic situația. Am zis, gata, nu mai stau pe gânduri, hai să luăm măsuri. N-aș vrea să o duc în zona de prețuri, dar, ca idee, o lucrare de genul acesta depășește suma de 20.000 de euro, nu cu mult, dar pe acolo. E extrem de rapid, mai mult ne-a luat planning-ul și alergătura după niște lucruri pentru necesarul lucrării”, a povestit Dorian Popa pentru spynews.ro.

Vedetele se plâng după ce au primit facturi uriașe

Dorian Popa nu este singura vedeta care apelează la panouri foto-voltaice, se pare ca și Liviu Vârciu a făcut aceeași investiție. Către aceasta decizie tot o factura l-a împins, una de aproximativ 5.500 de lei. De altfel din pricina facturilor foarte mare la energie electrică s-au plâns mai multe vedete. Dana Budeanu spre exemplu a făcut public faptul ca pentru un apartament părinții ei au plătit 3.400 de lei, ceea ce este foarte mult in comparație cu ceea ce plăteau pana acum. Totodata și Ruby a suferit un soc când pentru un apartament de doua camere a avut de plătit este o mie de lei. In rândul vedetelor care au avut de suferit din pricina facturilor se număra și Tora Vasile, dar și Oana Roman. Cert este ca iarna care se întrevede va fi una extrem de complicata pentru romani, mai ales ca facturile enorme la energie au debutat încă din luna Septembrie a acestui an.