Exclusiv. Oana Roman a primit o factură uriașă la energia electrică. Fiica lui Petre Roman este scandalizată: „Își bat joc”

„Își bat joc. Eu trimit index lunar. Nu calculează la timp. Emit factura apoi o anulează și mi dau zero apoi luna următoare pun de 3 ori suma . Fură ca în codru și fac ce vor ei. Niște nemernici”, declarat Oana Roman în exclusivitate pentru EVZ. Vedeta este extrem de supărată pentru modul în care i se calculează facturile. „Mi au trimis acum 2 luni o factura de o suma apoi au anul-t o apoi luna asta a venit pe 2 luni, suma de 3 ori și tot așa”, a mai adăugat vedeta, care nu întrevede o speranță că lucrurile se vor schimba. Ea a tras și un semnal de alarmă: „e începutul sfârșitului dacă nu se trezește nimeni”!

Dorian Popa și Dana Budeanu, șocați de facturile primite

Și Dorian Popa a fost șocat în momentul în care i-a venit factura la energie, vedeta are de plătit nu mai puțin de 8500 de lei. În spirit de glumă, cunoscutul youtuber a spus că acesta e motivul pentru care nu a plecat în concediu că știa că-l va lovi și pe el această criză din energie.

Cea mai vehementă a fost Dana Budeanu care după ce a aflat că părinților ei le-au venit facturile lunare cu trei cifre a spus: “Mama a înnebunit, a îndrăznit să aibă mașină de spălat în 2022. Am găsit o factură de 31 de milioane și alta de 34 de milioane, în mijlocul verii. Noi plătim iahturi, vile, vacanțe, școli în străinătate, pentru niște șmecheri în energie. Părinții mei nu au aer condiționat. Locuiesc într-o casă pentru care au plătit până acum între 400 și 600 de lei. Și brusc s-au trezit cu aceste facturi. Am depus reclamație la ANPC, am sunat la Enel”, a precizat Dana Budeanu pentru RTV.