FOTO/ Care este secretul milioanelor de euro făcute de vloggerul Selly. Muncește zilnic și are grijă să nu fie deranjat de nimeni

Zilele trecute, fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Selly în oraș, singur, pe terasa unui restaurant, în fața unui laptop. Deoarece iubita lui Smaranda face cursuri online, Selly se vede nevoi să lucreze în liniște cât mai departe de casă

Așa a făcut și zilele trecute. Și-a dat telefonul pe silent, pentru a nu fi deranjat de nimeni și s-a apucat de treabă. Cu siguranță tânărul a căutat o nouă oportunitate de business, mai ales că a declarat de curând că preferă să-și investească banii în mod constant, nu să-i țină blocați în tot felul de achiziții, cum ar fi o casă.

„Sunt mulțumit de veniturile pe care le am. E o mândrie pentru mine, dar nu vreau să discut despre sume concrete. Lumea are impresia, când spui averea unui om, că sunt banii pe care omul ăla îi are în cint. Când spui averea lui Jeff Bezos oamenii își imaginează că cele 150 de milioane îi are fizic, în conturile bancare. Acelea sunt activele. Nu e ca și cum poți ști acum câți bani ai exact. Care este averea ta sau cât valorezi tu. Pot să spun cu siguranță că brandul pe care l-am construit și imaginea cu siguranță acestea valorează peste un milion de euro…mult peste un milion de euro. În rest, sume exacte de bani și lucruri de genul ăsta nu îmi stă în caracter să le discut, din contră, e un lucru de mulțumire”, a povestit Selly la podcast-ul lui Cătălin Măruță, completând că nu are un venit fix din YouTube în urma vizualizărilor pe care le face cu ajutorul vlogurilor pe care le postează, însă a avut încasări și de peste 15.000 de euro într-o singură lună.