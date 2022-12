Cum reușește Mihai Trăistariu să slăbească. Nici femeile nu pot să țină dieta lui

Mihai Trăistariu a fost mereu atent la imaginea lui. Recunoaște că i s-a întâmplat de mai multe ori să aibă câteva kilograme în plus. A găsit o metodă rapidă pentru a slăbi. Nu este însă una foarte sănătoasă.

„Când simt că am câteva kilograme în plus fac puțină foame. Nu mănânc o zi întreagă, beau apă, mi se umple stomacul cu apă și slăbesc. După trei zile, am aceeași greutate pe care o aveam înainte. Nu știu cum fac alții, dar eu așa slăbesc. Pur si simplu mă înfometez. Știu că nu e sănătos, dar altă variantă nu am găsit.

Nu vreau să țin cure de slăbit. Mănânc tot ce-mi place. Dacă ți-a poftă de ceva, trebuie să guști puțin. De exemplu, dacă vrei ciocolată, ia o pătrățică, nu mânca toată ciocolata”, a spus Mihai Trăistariu.

Nu știe să gătească

Interpretul recunoaște că nu mănâncă des mâncare gătită pentru că nu se prea se descurcă în bucătărie. „Nu știu să gătesc. Momentan locuiesc singur, cu pisicile. Mănânc foarte mult în oraș. Nu prea îmi place, dar nu am ce să fac. Când vreau o ciorbă, mă duc la un restaurant din apropiere.

În weekend am cântări și mă hrănesc organizatorii la hotelul unde mă cazează. În frigider am doar salam și iaurt, ceea ce nu e foarte grozav. Mai am fructe, pentru că eu am fost vegetarian și am rămas cu fructe multe, compoturi, prostioare. Mâncarea gătită cam lipsește la mine”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Bunătăți de la prieteni

De sărbători, artistul spune că va gusta din toate bunătățile tradiționale. Prietenii și rudele știu că este singur și astfel primește multe bunătăți. „Am norocul că, lăudându-mă printre prieteni că sunt singur, că nu-mi găsesc perechea, toată lumea îmi dă. Imi zic să iau ba un cozonac, ba o caserolă de sarmale, ciorbă, și uite așa mă trezesc în perioada Crăciunului că mănânc de la prieteni. Nu am o mâncare favorită, mănânc ce găsesc, ce-mi place și ce primesc“, a mai spus Mihai Trăistariu, potrivit spectacola.ro.