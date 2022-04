Mihai Trăistariu, decizie radicală! Ce a făcut vedeta după ce a fost jefuit: „Am vrut să fiu de treabă dar nu se poate așa!”

Mihai Trăistariu a decis să scumpească prețul la camerele pe care le închiriază pe Litoral, după ce ultimii turiști pe care i-a avut ca oaspeți l-au jefuit de mai multe prosoape, cearșafuri și o telecomandă. Artistul s-a plâns de pățania prin care a trecut, pe Facebook, așa cum face orice român aflat la necaz. Dornic să își împărtășească durerea cu restul lumii și să fie consolat de semeni, artistul a făcut o postare în care a povestit prin ce a trecut.

El a povestit că a închiriat unui grup de 20 de turiști suceveni, cinci din cele șase apartamente pe care le deține. Aceasta mergând pe încredere, fără să-și facă probleme că ar putea deveni o victimă. Doar că ce să vezi, s-a întâmplat exact contrariul. În momentul în care a preluat apartamentele de la turiști, după ce aceștia au plecat, Trăistariu a constatat că lipsesc mai multe bunuri. Mai mult, oaspeții i-au dat foc și unei camere de baie, într-unul dintre apartamente.

„Știți de ce am fața asta? Tocmai am prins 20 de infractori! Ei bine … lenjeriile pe care le vedeți în brațele mele au fost recuperate de la turiștii care au plecat acasă cu ele, azi dimineață. Of, Doamne! Ce țară avem!!! Și câtă sărăcie să fie în România încât să pleci cu lenjeria de la hotel după tine?!”, și-a început Mihai Trăiastariu povestea de pe Facebook.

Oaspeții au fugit cu noaptea în cap

După care a continuat relatând pățania prin care a trecut, despre cum oaspeții săi au fugit cu noaptea în cap, lăsându-i ușile deschise și luând cu ei ce le-a picat la mână.

„Douăzeci de indivizi din Suceava s-au cazat acum 2 zile la apartamentele mele de la malul mării. Au închiriat 5 apartamente din 6. Câte 4 în fiecare apartament. Azi dimineață, când au eliberat apartamentele, au fugit aproape cu noaptea în cap. Și au lăsat ușile deschise. Au luat cu ei așa: 6 seturi de lenjerii, 11 prosoape, un feon, o telecomandă. În plus, au lăsat o mizerie soră cu moartea. Și au distrus cu foc capacul de la wc. Probabil cu o brichetă sau cu țigara”, a povestit Mihai Trăistariu, într-o postare pe Facebook.

Lucrurile au fost recuperate

Artistul a făcut plângere la Poliţie, iar o parte din bunuri au fost recuperate. De altfel, el i-a atenționat pe hoți, prin intermediul mesajelor că-i va băga la pușcărie dacă nu-i aduc înapoi bunurile. Până la urmă a recuperate tot, mai puțin telecomanda.

„Am făcut imediat reclamație la Poliție, le-am dat imagini cu chipurile hoților și, între timp, le-am trimis și bandiților mesaj pe whatsapp că-i bag în pușcărie pentru furt. După 5 minute, am primit mesaj de la hoți că s-au răzgândit, că se reîntorc din drum și că vin înapoi cu lucrurile furate la Constanța. Mi-au adus toate lucrurile dispărute, mai puțin telecomanda”, a mai povestit Mihai Trăistariu.

Jaful, justificare pentru a mări prețul la cazare

După acest jaf, Mihai Trăistariu a anunţat că va scumpi prețul camerelor pe care le închiriază și, mai mult, nu va mai primi și alți turiști de genul celor care l-au jefuit.

„Un om cu bani nu s-ar preta la un prosop de la hotel. Selecția turiștilor se face din preț! Am vrut să fiu de treabă dar nu se poate așa! Un om fără educație nu poate fi schimbat oricât ți-ai dori!”, a mai scris Trăistariu.

Oricum, pe Litoral prețurile la cazare sunt foarte ridicate în sezonul estival, indiferent de cât de mulți bani au turiștii care vin să-și petreacă vacanțele la Marea Neagră. Rămâne de văzut dacă, într-adevăr decizia lui Trăiastariu va da rezultate și îi va aduce oameni cu dare de mână, care nu se vor mai preta la furtul unui cearșaf sau a unui prosop de baie.