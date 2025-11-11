Mihai Barbu, anchetat în dosarul lui Fănel Bogoș, a demisionat de la conducerea Autorităţii pentru Reformă Feroviară

Liberalul Mihai Barbu, președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, a demisionat, fiind cercetat de DNA pentru intervenții politice în favoarea unui om de afaceri vasluian, potrivit unui anunț făcut de ARF pe Facebook.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat că, pe 10 noiembrie 2025, Mihai Barbu și-a depus demisia din funcția de președinte. Decizia a venit după ce Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea sa sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a cerut ministrului Transporturilor să trimită o solicitare de revocare a lui Barbu către cabinetul prim-ministrului. Barbu, trezorier al PNL, este cercetat după ce ar fi folosit autoritatea politică pentru a facilita întâlniri între un om de afaceri din Vaslui și membri ai Guvernului.

Președintele PNL Vaslui și al Autorității pentru Reformă Feroviară ,Mihai Barbu, este cercetat sub control judiciar de Direcția Națională Anticorupție. Ancheta vizează folosirea influenței și autorității politice pentru intermedierea de întâlniri între omul de afaceri Fănel Bogos și oficiali ai statului.

Potrivit anchetei, Barbu ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA și ar fi facilitat contactul lui Bogos cu înalți funcționari și oameni politici. Cercetarea se desfășoară sub control judiciar, urmărindu-se stabilirea exactă a modului în care ar fi fost exercitată influența.

PremierulIlie Bolojan a relatat la Digi24 că întâlnirea de la Guvern cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, și omul de afaceri Fănel Bogos a durat aproximativ un sfert de oră. În timpul discuțiilor, Bogos i-a prezentat problemele pe care le întâmpină cu autoritățile statului.

Bolojan a precizat că au fost abordate și aspecte care nu țin strict de zona politică, deși inițial fusese informat că se vor discuta exclusiv probleme politice.