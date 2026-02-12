Medic ATI: Obligarea doctorilor de a rămâne în țară nu rezolvă criza. Managerii și șefii de secție sunt numiți de autorități

Dr. Laura Zarafin, medic primar ATI la Spitalul Clinic Colentina, a declarat că obligarea absolvenților de medicină de stat să profeseze între 2 și 5 ani în România, propusă de premierul Ilie Bolojan, nu este o soluție pentru deficitul de personal medical.

„Dacă îi obligăm pe medici să profeseze un număr de ani în țară, atunci să obligăm toți absolvenții din toate specialitățile să facă același lucru după terminarea facultății. Din punctul meu sunt niște discuții sterile și false, care nu duc la rezolvarea crizei din sistemul medical. Dacă ei sunt determinați să plece după terminarea facultății, vor pleca oricum. Asta înseamnă că vei avea, la un moment dat, numai oameni la început de carieră care încă sunt în curba de învățare, deci nu ai cum să rezolvi deficitul”, a explicat Dr. Laura Zarafin.

Medicul a adăugat că soluțiile prin forță sunt imposibile: „Dacă vrei să păstrezi medicii în țară, trebuie să creezi condițiile de muncă, care să fie de siguranță atât pentru pacient, cât și pentru personalul medical. În același timp, trebuie să asiguri niște facilități pentru familia doctorilor. Era odată o vorbă, stradă, școală și spital. Pe undeva pe acolo ne învârtim.”

Dr. Zarafin a explicat ce presupun condițiile de muncă adecvate: „Trebuie policlinici sau spitale care să aibă absolut tot ce le trebuie, începând de la circuite corecte, sisteme de ventilație, aparatură medicală și, evident, personal în număr suficient. Un singur medic nu poate să acopere toată perioada de 24 de ore pe zi, zilnic. Trebuie să ai niște colegi, să organizezi munca. Este o muncă de echipă.”

Medicul a precizat că medicina de familie a fost foarte birocratizată: „Medicii de familie de multe ori sunt doar scriitori de bilete de trimitere, de rețete compensate. Nu mai este medicina de familie de acum 50-60 de ani.”

Referitor la propunerea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, de a lega salariile medicilor de performanță, Zarafin a explicat că performanța sistemului de sănătate se măsoară prin sănătatea populației: „Sistemul de sănătate, în ansamblul lui, este performant cu cât ai mai puțini oameni bolnavi sau corect tratați. În România, prevenția lipsește, screening-ul nu există, depistarea precoce a bolilor cronice și a cancerelor este insuficientă. Sunt cele mai multe tumori maligne descoperite în stadii III și IV, eventual cu metastaze.”

Medicul a criticat exemplul ales de ministru. chirurgia:

Numărul de apendectomii nu se compară cu 20 de operații de transplant de ficat sau duodenopancreatectomii. Nici 20 de amputații de deget nu se compară cu 20 de colecistectomii. Operațiile nu sunt identice și nu există operație care să semene cu alta. Performanța în chirurgie necesită ani de practică și experiență.

Dr. Zarafin a explicat că un chirurg bun nu poate fi performant înainte de 35-40 de ani: „Trebuie mii și mii de ore de practicat gesturile chirurgicale. Nu avem simulatoare, așa că trebuie să aștepți pacienții reali. În chirurgie, ai nevoie de echipă, mâna a doua, instrumentar, anestezist. Plata pe volum sau performanță nu reflectă complexitatea actului medical. Plata orei de sală este foarte mică, de fapt, inacceptabilă. Medicii tineri evită specialitățile chirurgicale, locurile rămân neocupate.”

Dr. Zarafin a atras atenția și asupra migrației medicilor. „România a ajuns o pepinieră de doctori pentru Europa. Medicii tineri pleacă în țări care îi respectă, nu doar pentru bani, ci și pentru statut profesional. Problemele sistemului nu mai țin exclusiv de medici; deciziile sunt politice, managerii și șefii de secție sunt numiți de autorități. Din păcate, cam așa se întâmplă”, a mai spus medicul la RFI.

Specialistul în ATI a mai adaugat că soluțiile la deficitul de medici trebuie să fie multiple: „Trebuie condiții de muncă, siguranță pentru pacient și personal, facilități pentru familie și un sistem funcțional. Doar atunci se pot obține rezultate reale. Criza nu se rezolvă prin forțarea medicilor să rămână în țară sau prin stimulente punctuale.”