Meciul Ciucu-Baluță la București, decis de tema corupției, campania online și neutralitatea lui Nicușor Dan

Multa zgomot și ține false, în campania pentru București. Sunt două realități. Cea furnizată de presa generalistă, ziare și tv, care arată o imagine relativ omogenă, în general pozitivă, pentru trei candidați cu șanse. Și realitatea din online unde percepția este foarte fragmentată. Lupta din online va fi agresivă și va înclina balanța.

Ideea “Ciucu vsBăluță” poate părea grăbită în acest stadiu și pot apărea schimbări, însă sunt 2 motive pentru care văd o cursă între cei doi. 1.Deși se discută mult de fragmentare, mai ales în bazinul PNL-USR, bucureștenii percep alegerile din Capitală ca pe o miză precisă, locală, și își vor orienta votul spre cel evaluat cu mai multe șanse, iar în această evaluare, “experiența în administrație” contează mult, iar aici Băluță și Ciucu punctează clar. 2. Ciucu are un potențial bun de vot în bazinul USR-ist și inclusiv în bazinul mai larg al votanților lui Nicușor Dan, în timp ce Drulă, deși are o imagine bună, este o figură mai divizivă.

În ceea ce privește votul pentru Anca Alexandrescu, deși se discută despre faptul că va lua din votul pentru Daniel Băluță, acest risc este redus. Există un bazin de votanți AUR, însă este deja destul de separat de bazinul PSD și nu văd votanți PSD-iști migrând să susțină un candidat suveranist. Pot fi atacuri la adresa lui Băluță, dar lupta se va da între candidatul PSD și reprezentantul cel mai puternic al bazinului anti-PSD; în București, AUR este încă privit ca un jucător politic, fără o voce clară.

Tema corupției va conta, cu tot ce înseamnă această dezbatere: de la relevanța percepției de onestitate a candidațior, la temele din dezbaterea din media și atacuri online; la asocierile negative potențiale care vor fi dezvoltate în campanie. Nu cred că Băluță și Ciucu se vor ataca. Dimpotrivă, vor ține un registru administrativ și vor încerca să convingă că unul mai mult decât celălălalt poate fi o soluție. Dar contează contextul de dezbatere la nivel național: pentru București, starea de spirit generală este elocventă.

Contextul este clarificat de un sondaj recent INSCOP care arată multă tensiune socială. Iar parte din această tensiune este legată și de percepția oamenilor despre corupție, nedreptate și politizare. Dacă într-adevăr 70% din români cred că legea nu este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii, 75% consideră că succesul este rezultatul unui sistem corupt, 50% spun că principala problemă a României este corupția care amplifică nedreptățile din societate - și din ce știu și din alte cercetări, cifrele se confirmă pe teme similare, este într-adevăr o atmosferă de campanie tensionată. Și care nu ajută neapărat candidatul PSD în București. Candidații PNL-USR au tradițional o percepție mai bună în această discuție.

Competiția pentru votanții lui Nicușor Dan este decisivă, președintele - fost primar are o susținere bună în Capitală și evident, este greu ca primarul PSD de la sectorul 4 să poată lua din aceste voturi. Sunt deci două premise: faptul că bucureștenii cred în Nicușor Dan și că președintele va arbitra între Drulă și Ciucu.

Până acum, șeful statului și-a anunțat susținerea pentru Cătălin Drulă, în timp ce în media s-a discutat despre faptul că relația președintelui Nicușor Dan cu Ciprian Ciucu este rece. În momentul ăsta însă, cu prioritățile grele politice de la nivel național, așteptarea este ca președintele să fie echidistant.

Dacă Ciprian Ciucu are o șansă reală să câștige, așa cum arată premisele de pornire în campanie, logic ar fi să aibă măcar neutralitatea președintelui Nicușor Dan.