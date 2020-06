În cartierul Gare du Nord, o întâlnim pe Marie, care lucrează în acest sector încă de la începutul anilor 90 şi care spune că mai are multe întrebări la care așteaptă răspuns.

„Nu mă întorc la muncă cu zâmbetul pe față, dar nu am de ales. Coronavirusul mă sperie pentru că este o boală despre care nu știm prea multe. Când vom începe să lucrăm din nou, va trebui să le explicăm clienților că trebuie să purtăm o mască, atât noi cât și ei și că asta este o barieră. Va accepta clientul acest lucru?”, transmite RaiNews.

Marie nu a lucrat deloc în cele 3 luni de carantină. Fumătoare înrăită, suferă de o boală cronică și, prin urmare, este una dintre persoanele aflate în pericol. Pentru a supraviețui, Marie a recurs la economiile pe care le păstra pentru când va ieşi la pensie. Nu are altă alegere decât să se reîntoarcă la muncă. „Voi începe să lucrez din nou pentru a-mi achita datoriile de 9.000 de euro, deoarece au existat lucruri pe care nu am putut să le plătesc din economii. Toate avem două chirii, două facturi la gaz, două facturi la energie electrică. La începutul lunii am nevoie doar pentru mine de 3000 de euro. Fără să fi mâncat o felie de pâine sau să fi fumat un pachet de țigări”.

Situații dramatice în zona de nord al Bruxelles-ului

Asociațiile s-au mobilizat timp de câteva săptămâni pentru a oferi ajutor de urgență lucrătorilor sexuali. Printre acestea se număra Uniunea operatorilor sexuali independenți (UTSOPI), o asociație care reprezintă femeile şi bărbaţii care lucrează în sector.

Uniunea a distribuit produse alimentare în districtul de nord al Bruxelles-ului, ajutând aproximativ 130 de persoane pe săptămână. Unele dintre persoanele asistate și-au pierdut casele, altele se află în situații umane la fel de dramatice.

Multe dintre cele 26.000 de prostituate din Belgia contestă protocolul de sănătate validat de guvern și preferă să aștepte înainte de a reveni la serviciu. Printre ele se află şi Hot Marijke care intenționează să dea guvernul în judecată. „Dacă nu se schimbă nimic, voi da în judecată guvernul pentru modificarea regulilor. Prostituția trebuie interzisă cel puţin până la 1 septembrie”, afirmă.

Hot Marijke este o lucrătoare care primește sprijin financiar din partea guvernului. Pentru celelalte femei însă, munca deja nu mai este o alegere, este o problemă de supraviețuire. (Rador)