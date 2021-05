Aici s-a oprit timpul pentru ea și i s-a făcut o trecere în revistă a vieții sale Înainte de a fi trimisă înapoi la viaţa de pe Pământ, Anne spune că i s-a dat de ales dacă să rămână sau să se întoarcă.

„Odată ce am acceptat că voi muri, timpul s-a oprit. Eram într-un întuneric complet și înconjurată de dragoste. Pentru prima dată în viața mea, am fost în deplină pace și fără nicio anxietate. Apoi am făcut o recenzie a vieții mele. La sfârșitul revizuirii vieții, am auzit o voce care spunea „Alege”. În acel moment, am înțeles că aș putea rămâne în deplină pace sau aș putea alege să mă întorc. Primul meu gând a fost: Acest loc este foarte frumos, nu sunt sigură că vreau să mă întorc”, a povestit ea pentru Near Death Experience Research Foundation.