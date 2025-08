Mărturie istorică despre Ion Iliescu. Evenimentul istoric la 12

Invitatul de astăzi al emisiunii EvZ Play realizată de Dan Andronic și Mirel Curea este academicianul Eugen Mihăescu, un artist greu de egalat, pictor, grafician, scriitor.

Un om care-și iubește țara: ”România a fost întotdeauna casa mea. Oriunde am fost, vorbind și scriind românește, când spun „acasă“ mă gândesc la România. „Niciodată nu am spus că mă duc acasă la New York, mă duceam într-un apartament”.

În tot ce face, Eugen Mihăescu nu ezită să-și spună punctul de vedere răspicat. După stabilirea în Elveția, la Lausanne (1967), a devenit directorul artistic al Editurii Rencontre și a publicat desene în Le Monde și Le Figaro litéraire. În 1981 s-a stabilit la New York și a devenit colaborator permanent în paginile editoriale ale cotidianului The New York Times.

A realizat 69 de coperți pentru săptămânalul The New Yorker și a colaborat cu numeroase alte publicații americane: Time Magazine, The Los Angeles Times, The Atlantic Monthly, Vogue, dar și europene: Le Monde, Le Figaro. A fost senator și europarlamentar, reprezentant permanent al României la UNESCO.

L-a cunoscut pe Silviu Brucan, a fost consilierul președintelui României Ion Iliescu, membru în partidul lui Corneliu Vadim Tudor, se declară un naționalist convins și crede că ”există două clanuri de hoți care nu vor să lase ciolanul din mână! Există interesele globale reprezentate de societățile de medicamente, de energie, de asigurări etc. care vin pe piață și fac lobby încercând să obțină avantaje în interesul lor”.

Astăzi, prima parte.