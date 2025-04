Social Martin Luther King a făcut o profeție care a zguduit lumea. A doua zi a fost împușcat







Martin Luther King a susținut ultimul său discurs acum cincizeci de ani, în care a prezis asasinarea sa. Ultimul pasaj din discurs părea să fie o adevărată profeție.

Martin Luther King și-a prezis propria moarte

Pe 4 aprilie 1968, Martin Luther King Jr. a fost asasinat în public, la o zi după ce a susținut discursul său profetic „I’ve Been to the Mountaintop” la Mason Temple.

Martin Luther King Jr., îmbrăcat într-un costum negru, a urcat pe scenă în fața a peste 250.000 de oameni, dintre care aproximativ 60.000 erau albi, adunați în jurul Memorialului Lincoln. Era ultimul pe lista celor zece vorbitori programați.

Nu pentru că ar fi ales el acest moment, ci pentru că nimeni nu a dorit să vorbească la final, presupunând că publicul, deja obosit, va pleca și că presa nu va mai aștepta până la sfârșitul discursurilor. Oamenii nu doar că au rămas să-l asculte pe King, ci l-au urmărit timp de 15 minute fără să clipească.

Momentul când lasă să se înțeleagă că se apropie sfârșitul

Ultimul pasaj din discurs are un aer profetic: „Avem niște zile dificile înainte. Dar acum chiar nu contează pentru mine, pentru că am fost pe vârful muntelui și nu mă mai deranjează.

Ca oricine, mi-ar plăcea să trăiesc o viață lungă, longevitatea are locul ei. Dar acum nu mă preocupă asta. Vreau doar să fac voia lui Dumnezeu. Și mi-a permis să urc pe munte. Și m-am uitat peste și am văzut Țara Făgăduinței”, a spus King.

„E posibil să nu ajung acolo cu tine. Dar vreau să știi în seara asta că noi, ca popor, vom ajunge în Țara Făgăduinței. Și așa că sunt fericit în seara asta; nu sunt îngrijorat de nimic; nu mă tem de niciun om. Ochii mei au văzut slava venirii Domnului”, a încheiat profeția Martin Luther King.

După acest discurs Martin Luther King a fost împușcat

A doua zi, doctorul King Jr. se afla pe balconul camerei sale de hotel din Memphis când a fost împușcat în obrazul drept. Glonțul i-a străpuns maxilarul, a traversat măduva spinării și i-a provocat moartea.

James Earl Ray, principalul suspect în asasinarea lui Martin Luther King Jr., a fost arestat două luni mai târziu și condamnat la 99 de ani de închisoare, murind în detenție în 1998. Înmormântarea lui King a avut loc pe 9 aprilie 1968, zi care a fost declarată doliu național de către președintele Johnson.

În timpul ceremoniei, Mahalia Jackson a cântat imnul preferat al pastorului, „Take My Hand, Precious Lord”. Simbolic, discursul funebru a fost o înregistrare a unei predici anterioare a lui King de la Biserica Ebenezer, în care își exprima dorința ca la înmormântarea sa să fie amintit doar pentru eforturile sale de a ajuta persoanele defavorizate.

Martin Luther King Jr., cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace, și-a dedicat viața nu doar luptei pentru drepturile civile, ci și combaterii sărăciei și opoziției față de războiul din Vietnam, scrie bbc.com.