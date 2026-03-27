Un italian de 92 de ani, arestat după ce a împușcat-o pe românca ce avea grijă de el. Femeia, sub supraveghere medicală

Un italian de 92 de ani, arestat după ce a împușcat-o pe românca ce avea grijă de el. Femeia, sub supraveghere medicală
Un incident violent a avut loc joi după-amiază, pe data de 26 martie, într-un apartament de pe viale Faenza, din zona Barona a orașului Milano. Un bărbat de 92 de ani a fost arestat pentru tentativă de omor, după ce a tras în îngrijitoarea sa, o româncă în vârstă de 46 de ani, potrivit Corriere Milano.

Românca de 46 de ani, transportată de urgență la spital

Agresiunea a izbucnit după o ceartă violentă între cei doi, cel mai probabil provocată de probleme financiare sau tensiuni legate de conviețuire. În momentul critic, bărbatul a scos un pistol și a tras un singur foc. Femeia a fost rănită în zona abdomenului, iar autoritățile ajunse la fața locului au recuperat arma și l-au reținut pe agresor.

Femeia a fost transportată de urgență, sub cod roșu, la spitalul Humanitas din Rozzano. Rănile au fost grave și au impus o intervenție chirurgicală imediată, însă medicii au anunțat că viața acesteia nu mai este în pericol. În prezent, victima se află sub supraveghere medicală și este în afara oricărui risc vital.

Femeie in spital. Sursă foto: Freepik

Bărbatul a mai avut probleme cu legea în trecut

Bărbatul de 92 de ani nu este la prima abatere de la lege și are antecedente penale semnificative.

În urmă cu aproximativ zece ani, a fost condamnat după ce ar fi ordonat incendierea unui bar dintr-o altă localitate, în urma unui conflict cu patronii localului.

Bărbatul, plasat în arest la domiciliu în grija fiului său

Având în vedere vârsta înaintată, magistrații au decis plasarea bărbatului în arest la domiciliu. El nu va rămâne însă în propria locuință, ci a fost dat în grija fiului său, care îl va supraveghea pe durata procesului.

Pe lângă acuzația de tentativă de omor, este cercetat și pentru port ilegal de armă de foc, potrivit Corriere Milano.

