Marjorie Taylor Greene își dă demisia din Congres după cearta cu Trump

Deputata Republicană Marjorie Taylor Greene, din Georgia, a anunțat vineri seară pe X că va demisiona din funcția din Congres, la o săptămână după ce președintele Donald Trump i-a retras public sprijinul, după o ceartă publică violentă.

Într-o declarație lungă pe X, Marjorie Taylor Greene și-a manifestat deziluzia crescândă față de politica de la Washington, criticând ceea ce a numit un „Complex Industrial Politic” corupt, care, susține ea, folosește americanii drept „pioni într-un joc nesfârșit de divizare”.

„Americanii sunt folosiți de Complexul Industrial Politic al ambelor partide politice, ciclu electoral după ciclu electoral, pentru a alege oricare parte îi poate convinge pe americani să urască mai mult cealaltă parte”, a scris Greene.

„Și rezultatele sunt întotdeauna aceleași - nimic nu se îmbunătățește pentru americanul de rând, bărbat sau femeie”, a adăugat ea

Greene a mai spus că „nu s-a integrat niciodată” la Washington și că părăsește Congresul pentru a „lupta pentru poporul acestei țări într-un mod diferit”.

„Cred în limitarea mandatelor și nu cred că Congresul ar trebui să fie o carieră pe tot parcursul vieții sau un centru de asistență socială”, a scris Greene.

„Singurul meu scop și dorință a fost întotdeauna să trag Partidul Republican la răspundere pentru promisiunile pe care le face poporului american și să pun America pe primul loc și am luptat împotriva politicilor dăunătoare ale Democraților, cum ar fi Green New Deal, politicile cu frontiere larg deschise și mortal de nesigure și agenda transsexuală privind copiii și împotriva femeilor”.

Greene a criticat conducerea propriului partid pentru ceea ce a numit o majoritate „marginală” mai concentrată pe „modul de realegere” decât pe guvernare.

Ea i-a acuzat pe liderii Republicani că ignoră eforturile sale legislative, inclusiv proiectele de lege care fac din limba engleză limba oficială a Americii, incriminează procedurile de tranziție de gen pentru minori și elimină vizele H-1B, despre care a spus că fură locurile de muncă americanilor.

„Proiectele mele de lege... doar adună praf”, a spus ea. „Așa este pentru majoritatea proiectelor de lege ale membrilor Congresului, președintele Camerei Reprezentanților nu le aduce niciodată la vot.”

Anunțul lui Marjorie Taylor Greene vine pe fondul unor consecințe politice determinate de decizia lui Trump de săptămâna trecută de a-i retrage sprijinul, numind-o pe Greene „nebună” și „o nebună dezlănțuită”.

Greene, cândva una dintre cele mai înverșunate apărătoare ale președintelui Trump, a recunoscut că recenta sa ieșire publică a fost „dureroasă”, dar a spus că credința și convingerile sale rămân intacte.

„Inima mea rămâne plină de bucurie, viața mea este plină de fericire, iar adevăratele mele convingeri rămân neschimbate, deoarece valoarea mea personală nu este definită de un om, ci de Dumnezeu, care a creat tot ce există”, a scris ea.

„Îmi voi da demisia din funcție, ultima mea zi fiind 5 ianuarie 2026”, a scris ea. „Mă întorc la oamenii pe care îi iubesc.”

Odată cu demisia lui Greene, vor fi declanșate alegeri speciale în districtul 14 din Georgia, pe care Cook Political Report îl califică drept „R solid” (cert câștigabil de Republicani).

Președintele Trump a salutat vineri anunțul de demisie al deputatei Marjorie Taylor Greene, numindu-l „o veste excelentă” pentru America.

„Cred că este o veste excelentă pentru țară”, a declarat Trump pentru ABC News în timpul unei scurte convorbiri telefonice.

„Este minunat”, a adăugat el.

Președintele a spus că Greene nu i-a împărtășit planul de a demisiona înainte de postarea de pe rețelele de socializare în care își anunța intenția de a părăsi funcția pe 5 ianuarie 2026 și a spus că nu are de gând să vorbească cu ea.

„Nu, nu contează, știți? Dar cred că e minunat”, a mai spus Trump. „Cred că ar trebui să fie fericită”, a adăugat el