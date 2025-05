Marine Le Pen, mesaj de susținere pentru George Simion

Marine Le Pen, lidera mișcării de extremă dreapta din Franța, a anunțat joi, într-un videoclip, că îl susține pe George Simion în alegerile prezidențiale din România.

George Simion a publicat clipul pe contul său de X.

Marine Le Pen este liderul unui partid cu legături strânse cu Rusia, având în trecut finanțări de la o bancă rusească.

Reamintim că politiciana Marine Le Pen a fost găsită vinovată de o instanță din Franța pentru deturnarea de fonduri europene destinate finanțării partidului său, Adunarea Națională (RN).

Această sentință ar putea să-i impună interdicția de a candida la alegerile prezidențiale din 2027. Deocamdată, judecătorul nu a anunțat care va fi pedeapsa.

Anul trecut, procurorii au solicitat ca Marine Le Pen să primească nu doar o amendă de 300.000 de euro și o pedeapsă cu închisoarea, ci și interdicția de a ocupa funcții publice timp de cinci ani. Un procuror a subliniat că ineligibilitatea ar trebui să fie aplicată imediat, fără a fi suspendată în așteptarea unui eventual recurs pe care Le Pen l-ar putea depune în cazul unei condamnări.

🇷🇴🇫🇷 Marine Le Pen endorses George Simion for the presidential elections of Romania, condemns EU interference:

"I express my full support for George Simion. May 18th, the Romanian people have a date with history." pic.twitter.com/YvSuY02feF

— Daily Romania (@daily_romania) May 14, 2025