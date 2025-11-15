Monden

Mariana Moculescu, prezentă la priveghiul regretatului compozitor. Ce gest a făcut la căpătâiul fostului soț

Mariana Moculescu, prezentă la priveghiul regretatului compozitor. Ce gest a făcut la căpătâiul fostului soțHoria Moculescu.
Din cuprinsul articolului

Mariana Moculescu a mers să își ia rămas-bun de la fostul partener de viață și să-și susțină fiica în aceste momente dificile. Deși inițial anunțase că nu va fi prezentă la priveghi sau la înmormântare, ea a decis să-și depășească orgoliul și să fie alături de familie, potrivit Viva.

Mariana Moculescu și-a susținut fiica

La căpătâiul regretatului compozitor, Mariana Moculescu nu a ezitat să își îmbrățișeze fiica și să o încurajeze. Relațiile dintre cele două au fost extrem de tensionate în trecut, iar scandalul a ajuns și în instanță. În imaginile publicate de Viva, Nidia Moculescu apare vizibil emoționată, dar și recunoscătoare pentru prezența mamei, singura persoană apropiată care i-a rămas după pierderea tatălui.

„De când tatăl meu s-a internat de luni la Matei Balș, le mulțumesc medicilor și asistentelor de acolo, eu am fost acolo zi de zi. În fiecare zi pe perioada cât a stat internat, de dimineață de la opt sunau telefoanele încontinuu de la oameni din presă și mă întrebau de tata”, spunea ea, potrivit Cancan.

Mariana Moculescu și Nidia.v1

Mariana Moculescu și Nidia. Sursa foto Instagram

Soția fostului compozitor a vrut să obțină pensie de întreținere

Mariana Moculescu a dat-o în judecată pe Nidia, cerând o pensie de întreținere. Potrivit legislației, părinții au dreptul să ceară sprijin financiar de la copiii lor dacă nu se pot întreține singuri, se confruntă cu probleme medicale sau traversează dificultăți financiare, iar o înțelegere amiabilă nu a fost posibilă. Mariana Moculescu a decis să folosească acest cadru legal pentru a solicita în instanță ca fiica ei să-i asigure întreținerea.

Recent, fosta soție a compozitorului susținea că nu primește sprijin din partea nimănui și că situația sa este mult mai complicată decât pare.

Cum și-a justificat Mariana Moculescu gestul

Fosta soție a regretatului compozitor a povestit că s-a născut „epigenetic vulnerabilă” din cauza unor substanțe interzise administrate mamei sale timp de 12 ani, care i-au provocat malformații congenitale. Mai mult, ea afirma efectele acestor substanțe au afectat-o și pe și fiica sa.

„Nu am ajutor din partea nimănui. Eu sunt și născută epigenetic vulnerabilă, venită pe lume cu niște substanțe care au fost interzise în toate țările lumii, care mi-au nenorocit mama, eu sunt născută cu malformații congenitale, copilul meu suferă, e a treia generație, din cauza acestui hormon sintetic căruia mamei mele i-a fost administrat timp de 12 ani”, spunea ea.

