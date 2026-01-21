Maria Zaharova acuză Chișinăul de „românizare forțată” și pierderea suveranității: Maia Sandu a spus cu voce tare adevăratul scop

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse reacționează dur după declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, privind susținerea unui eventual proces de unire cu România. Într-un briefing susținut la Moscova, pe 15 ianuarie 2026, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a acuzat conducerea de la Chișinău de „subminarea statalității moldovenești” și de abandonarea principiului constituțional al neutralității.

Comentând informațiile potrivit cărora partidul aflat la guvernare ar lua în calcul inițierea unei campanii pentru un referendum privind unirea cu România, Zaharova a susținut că declarațiile Maiei Sandu confirmă avertismentele formulate anterior de Moscova.

„Am spus constant că nu este vorba despre integrare europeană sau despre democrație, ci despre absorbția Republicii Moldova de către forțe românești care nu țin cont de suveranitatea moldovenească. Acum ei înșiși vorbesc despre acest lucru”, a declarat oficialul rus.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a afirmat că Maia Sandu, pe care a numit-o „cetățeancă a României”, ar fi urmărit încă din 2020 pierderea suveranității Republicii Moldova și „erodarea identității naționale moldovenești”.

În acest context, Zaharova a invocat schimbarea denumirii limbii moldovenești în limba română, modificarea programei școlare și rescrierea istoriei, precum și promovarea „Istoriei românilor” în locul „Istoriei Moldovei”. Oficialul rus a calificat manualele utilizate drept „pseudostiințifice” și a acuzat eliminarea deliberată a memoriei istorice moldovenești.

Un alt punct sensibil invocat de Moscova îl reprezintă cooperarea militară dintre Chișinău și București. Potrivit Mariei Zaharova, participarea militarilor moldoveni la exerciții comune cu România, stat membru NATO, ar submina neutralitatea constituțională a Republicii Moldova.

„Despre ce neutralitate se mai poate vorbi, dacă Republica Moldova este absorbită de un stat membru NATO?”, a întrebat retoric reprezentanta MAE rus.

În declarațiile sale, Zaharova a criticat și extinderea Mitropoliei Basarabiei a Bisericii Ortodoxe Române, pe care a descris-o drept „schismatică”, precum și blocarea mass-mediei de limbă rusă, înlocuită, potrivit acesteia, cu instituții media românești.

De asemenea, oficialul rus a condamnat inaugurarea unor cimitire ale „eroilor români” pe teritoriul Republicii Moldova, afirmând că este vorba despre militari care ar fi luptat alături de armata mareșalului Ion Antonescu în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Declarațiile Moscovei vin într-un moment de tensiune politică accentuată la Chișinău, unde opoziția a acuzat-o recent pe Maia Sandu de „trădare politică” și încălcarea Constituției, pe fondul discuțiilor despre un posibil referendum privind unirea cu România.

Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat deocamdată la ultimele afirmații ale MAE rus.