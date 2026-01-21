International

Maria Zaharova acuză Chișinăul de „românizare forțată” și pierderea suveranității: Maia Sandu a spus cu voce tare adevăratul scop

Comentează știrea
Maria Zaharova acuză Chișinăul de „românizare forțată” și pierderea suveranității: Maia Sandu a spus cu voce tare adevăratul scopMaria Zaharova / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse reacționează dur după declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, privind susținerea unui eventual proces de unire cu România. Într-un briefing susținut la Moscova, pe 15 ianuarie 2026, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a acuzat conducerea de la Chișinău de „subminarea statalității moldovenești” și de abandonarea principiului constituțional al neutralității.

Comentând informațiile potrivit cărora partidul aflat la guvernare ar lua în calcul inițierea unei campanii pentru un referendum privind unirea cu România, Zaharova a susținut că declarațiile Maiei Sandu confirmă avertismentele formulate anterior de Moscova.

„Am spus constant că nu este vorba despre integrare europeană sau despre democrație, ci despre absorbția Republicii Moldova de către forțe românești care nu țin cont de suveranitatea moldovenească. Acum ei înșiși vorbesc despre acest lucru”, a declarat oficialul rus.

„Scopul real al accederii la putere”

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a afirmat că Maia Sandu, pe care a numit-o „cetățeancă a României”, ar fi urmărit încă din 2020 pierderea suveranității Republicii Moldova și „erodarea identității naționale moldovenești”.

Locuitorii din nordul județului Ilfov vor metrou. Petiție pentru demararea urgentă a lucrărilor
Locuitorii din nordul județului Ilfov vor metrou. Petiție pentru demararea urgentă a lucrărilor
Rareș Bogdan a avut un discurs tăios la Bruxelles: Ieșiți public, doamnă von der Leyen, și spuneți adevărul
Rareș Bogdan a avut un discurs tăios la Bruxelles: Ieșiți public, doamnă von der Leyen, și spuneți adevărul

În acest context, Zaharova a invocat schimbarea denumirii limbii moldovenești în limba română, modificarea programei școlare și rescrierea istoriei, precum și promovarea „Istoriei românilor” în locul „Istoriei Moldovei”. Oficialul rus a calificat manualele utilizate drept „pseudostiințifice” și a acuzat eliminarea deliberată a memoriei istorice moldovenești.

Acuzații privind cooperarea militară cu România și NATO

Un alt punct sensibil invocat de Moscova îl reprezintă cooperarea militară dintre Chișinău și București. Potrivit Mariei Zaharova, participarea militarilor moldoveni la exerciții comune cu România, stat membru NATO, ar submina neutralitatea constituțională a Republicii Moldova.

„Despre ce neutralitate se mai poate vorbi, dacă Republica Moldova este absorbită de un stat membru NATO?”, a întrebat retoric reprezentanta MAE rus.

Religie, mass-media și „eroi controversați”

În declarațiile sale, Zaharova a criticat și extinderea Mitropoliei Basarabiei a Bisericii Ortodoxe Române, pe care a descris-o drept „schismatică”, precum și blocarea mass-mediei de limbă rusă, înlocuită, potrivit acesteia, cu instituții media românești.

De asemenea, oficialul rus a condamnat inaugurarea unor cimitire ale „eroilor români” pe teritoriul Republicii Moldova, afirmând că este vorba despre militari care ar fi luptat alături de armata mareșalului Ion Antonescu în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Declarațiile Moscovei vin într-un moment de tensiune politică accentuată la Chișinău, unde opoziția a acuzat-o recent pe Maia Sandu de „trădare politică” și încălcarea Constituției, pe fondul discuțiilor despre un posibil referendum privind unirea cu România.

Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat deocamdată la ultimele afirmații ale MAE rus.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:43 - Locuitorii din nordul județului Ilfov vor metrou. Petiție pentru demararea urgentă a lucrărilor
15:38 - Pentru ce a fost premiat George Simion în SUA: Am fost implicați într-o mare bătălie
15:32 - Rareș Bogdan a avut un discurs tăios la Bruxelles: Ieșiți public, doamnă von der Leyen, și spuneți adevărul
15:28 - Seria „Povești nemuritoare” continuă cu volumul 5: basme românești și povești din lumea întreagă
15:15 - Primele imagini de la nunta lui Radu Drăgușin. Nume importante din fotbal, prezente
15:11 - O nouă aventură în natură: suricata, vedeta numărului 8 din colecția „Animale din sălbăticie”

HAI România!

Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
România nu mai există
România nu mai există
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor nu umblă teleleu

Proiecte speciale