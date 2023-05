Maria Constantin a dezvăluit cât a plătit pentru nunta de vis cu Robert Stoica. Suma este exorbitantă

Maria Constantin o să se căsătorească cu iubitul ei Robert Stoica la începutul lunii august. Marele eveniment va avea loc pe data de 4 august. Cântăreața a primit o mulțime de critici pentru că a ales această zi, mai ales, pentru că nunta va avea loc într-o zi de vineri, considerată zi de post. Artista nu a ținut cont de aceste critici și a continuat pregătirile pentru petrecere. Maria Constantin a fost nevoită să bage mâna adânc în buzunar pentru a plăti meniurile, muzica, dar și ținutele pe care ea și viitorul soț le vor purta.

În ceea ce privește împărțirea veniturilor din noua familia, artista a spus că ea și iubitul ei au banii la comun. „Sunt banii noștri, la comun, în familie, pentru că altfel ar trebui ca viitorul meu soț ceea ce produce să pună deoparte, să spună că sunt banii lui. Într-o relație și într-o familie consider că nu e normală treaba asta. Oricât de moderni am fi în gândire, mie mi se pare că dacă vrei să îți întemeiezi o familie, trebuie să pui și banii la comun și deciziile și problemele și tot. De aceea, eu de multe ori am pierdut, pentru că am gândit ca într-o familie”, a declarat Maria Constantin.

Maria Constantin a dezvăluit care este prețul plătit pentru nunta cu Robert Stoica

Cântăreața a fost întrebată dacă va avea emoții în timpul evenimentului, iar Maria a ținut să explice că pe data de 4 august va fi organizată doar petrecerea de nuntă. „Nu prea avem emoții, pentru că noi atunci facem doar petrecerea. Ce să fie stresant la o petrecere?! Noi am degustat cu nașii noștri, totul este foarte bine, nouă ne place. Cui nu-i place, nu este invitat. Dacă a fost invitat și nu-i place, îl poftim să meargă la un alt eveniment”.

Maria Constantin a vorbit și despre prețul pe care îl va plăti pentru marele eveniment. Artista a spus că totalul ar ajunge la suma de 100.000 de euro. „Cred că pe acolo, sincer. Cu muzică, ținute și absolut tot, cred că pe acolo ne învârtim!”, a spus artista pentru Cancan.ro. Maria Constantin a mai fost căsătorită anterior cu fotbalistul Dacian Varga și cu regretatul Marcel Toader.