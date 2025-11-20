Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași a demisionat, la câteva săptămâni după numirea în funcție

Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, Veronica Leonte, a demisionat, la câteva săptămâni după numirea în funcție. „Consiliul Judeţean a luat act de demisia, din motive personale, a doamnei Veronica Leonte”, au anunțat reprezentanţii CJ Iaşi.

„Consiliul Judeţean a luat act de demisia, din motive personale, a doamnei Veronica Leonte din funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”. Doamna Leonte va continua să îşi exercite atribuţiile de coordonare a unităţii medicale până la data de 1 decembrie”, a anunțat CJ Iaşi.

Veronica Leonte a fost detașată de la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași, după ce lucrase la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

Decizia Veronicăi Leonte de a demisiona a fost anunțată la scurt timp după ce conducerea unității medicale a contestat în instanță amenda de 30.000 de lei primită de la Direcția de Sănătate Publică Iași, după moartea celor opt copii infectați cu bacteria Serratia în secția de Terapie Intensivă.

Potrivit DSP, planul de autocontrol nu a fost respectat, deoarece testele săptămânale nu s-au făcut după programul stabilit. Documentele nu permiteau verificarea monitorizării florei microbiene, iar după apariția primelor cazuri nu au fost întocmite anchete epidemiologice complete.

La începutul lunii octombrie, medicul Radu Constantin Luca a demisionat din funcția de director interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, la doar o săptămână după numirea sa.

El a preluat funcția de manager interimar după demiterea Cătălinei Ionescu, care condusese spitalul timp de trei luni și fusese implicată în scandalul legat de moartea copiilor infectați cu bacteria Serratia în secția ATI.